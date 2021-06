La Comisión de Reinas de Maipú (Coremai)colabora con comedores y merenderos del departamento desde el inicio de la pandemia. Las reinas de mandato cumplido les acercan donaciones de los vecinos de forma mensual, las que recaudan a través de distintas campañas solidarias.

La Coremai continúa este año con un programa que inició en marzo del 2020 al que denominaron “Huellas de Siembra”. El objetivo de esta iniciativa solidaria es ayudar a uno o dos comedores por mes, de los 12 distritos del departamento, que se vieron afectados por la pandemia.

“Acompañamos, no solo llevando alimentos, si no también acompañando el proceso de cada uno de los merenderos y de las personas que recurren a ellos”, expresó el asesor de la Coremai, Adrián Herrera a Vía Mendoza.

La comisión de reinas ofrece ayuda a comedores del departamento. Publicación oficial

Durante el mes de junio, las reinas reunirán donaciones de todo tipo para colaborar con dos comedores. En esta oportunidad, lo recaudado será destinado a los comedores “Rincón de Cócolo” de Fray Luis Beltrán y “Rinconcito de alegría”, de la localidad de San Roque.

La pandemia no detuvo al equipo de la Coremai, ya que desde el año pasado trabajan desde sus puestos recolectando donaciones. Además, las reinas cocinan tartas, tortas y bizcochuelos que luego les llevan a los niños para que puedan disfrutar de una merienda especial.

“Nos parece muy valioso esto de hacer las cosas con nuestras propias manos, porque no es caridad, es compartir con el otro. De esta manera, no solo ofrecemos una colaboración, sino también dedicamos tiempo y amor demostrando que no damos lo que nos sobra, ya que nosotros somos los que nos beneficiamos ayudando”, explicó Adrián.

Más que reinas vendimiales

Con ayuda de diferentes áreas de la Municipalidad, la Coremai brinda distintas capacitaciones para los vecinos del departamento, especialmente pensadas para las mujeres.

Además de ayudar a los comedores con donaciones, la comisión proyecta crear bibliotecas populares en los 12 comedores con los que colaboran. El objetivo principal es acompañar a los chicos que están en etapa escolar y no tienen acceso a internet. Y que este sea un lugar para fomentar la lectura en los niños.

Reinas de mandato cumplido en comedores del departamento. Publicación oficial

Todos los años la comisión realiza un desfile de modas donde participan todas la reinas de mandato cumplido del departamento con la intención de mostrar cuerpos reales. “En el desfile mostramos cuerpos reales, con historias reales y por eso lo denominamos desfile real”, explico el asesor de la comisión.

Debido al último confinamiento decretado nacionalmente y con todas las entradas vendidas, el desfile tuvo que ser suspendido. Por lo que a raíz de esta situación, la Coremai planea poder realizarlo de manera presencial en el mes septiembre.

Otro de los objetivos del desfile es colaborar con los comercios de ropa del departamento, exhibiendo su indumentaria y ofreciéndoles ayuda mediante publicidad gratuita en el evento.