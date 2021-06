Este jueves se celebra el Día de la Inocuidad de los Alimentos y la municipalidad de Las Heras brindará una charla junto a la Dirección de Higiene de los Alimentos Mendoza para ampliar el tema.

La inocuidad de los alimentos es la ausencia de peligro en los alimentos que puedan dañar la salud de los consumidores.

En conversación con Vía Mendoza, la Licenciada en Nutrición Paula Mendez Casariego comentó que, solo los alimentos inocuos satisfacen las necesidades alimentarias y contribuyen a que todas las personas tengan una vida activa y saludable.

“No existe seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos”, sostuvo la licenciada.

El municipio realizará la charla de forma online este jueves a las 10. Aquellas personas que quieran participar deberán incribirse en el siguiente link ya que los cupos son limitados.

Día de la Inocuidad de los Alimentos Municipalidad de Las Heras.

¿Por qué se declaró un día sobre la inocuidad de los alimentos?

Los alimentos inocuos contribuyen a una vida saludable, una economía saludable, un planeta saludable y un futuro saludable.

Todas las personas tienen derecho a una alimentación inocua, nutritiva y suficiente. Cuando los alimentos no son inocuos, los niños no pueden aprender y las personas adultas no pueden trabajar.

Los alimentos contaminados causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer.

Actualmente, se calcula que casi una de cada diez personas en el mundo se enferma después de comer alimentos contaminados. Casi un tercio (30%) de todas las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria se producen en niños menores de 5 años.