La Biblioteca popular David Blanco, ubicada en la localidad de Maipú específicamente en Gutiérrez, nació hace nueve años con la iniciativa de Georgina Bacheli. Con el paso del tiempo comenzó a expandirse y actualmente la sostienen cinco mujeres de manera autogestiva.

Vía Mendoza habló con una de las integrantes activas de la biblioteca, Carla Maturano, que nos comentó sobre la biblioteca popular. “Somos una organización social, no partidaria y autogestiva”, aclaró.

El espacio abierto para toda la comunidad ofrece espacios de lectura para todas las edades con libros de diferentes géneros. Por otro lado, se dedican a realizar talleres para trabajar diferentes temáticas con habitantes de la zona que se aproximen a la biblioteca. “Durante la cuarentena fue difícil sostener todas nuestras actividades pero la que más logramos aguantar fue en la que participan adolescentes del barrio”, indicó.

Realizan actividades comunitarias para toda la comunidad. Viviana Baldo.

Carla asegura que una de las principales tareas que tienen con la comunidad es mantener un vínculo con los integrantes de la misma. “Intentamos desde la horizontalidad compartir nuestros conocimientos con todas las personas que asisten a los encuentros e intentamos facilitar conocimientos y aprendizajes”, explicó.

La biblioteca popular David Blanco se fundó hace nueve años en la casa de la creadora, Georgina Bacheli. El espacio les estaba quedando chico debido a todo lo que han logrado expandirse durante este tiempo, por ello lucharon para tener su propio espacio. “Después de mucha lucha logramos que el municipio nos seda un lote para comenzar a construir un espacio de encuentro”, afirmó.

Por último, la joven compartió sus sentimientos por la biblioteca. “David Blanco me genera una mezcla de sentimientos enorme, no solo de alegría si no también de empatía, enojo o tristeza. Generalmente debido a las experiencias compartidas”, concluyó.