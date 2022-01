Durante el mes de diciembre se publicó en la red social Tik Tok un video donde se muestra a unas personas viajando en un auto por el departamento de Las Heras y se encuentran con un pileta en su camino. Los viajantes se burlan de la misma y vecinos mendocinos salieron a responder.

El video que se viralizó muestra como una pileta de lona está ubicada en la calle de una de las localidades de Las Heras. El texto del video dice “Solo pasa en Mendoza Las Heras” simplificando la situación a un solo lugar de la provincia.

Entre risas el creador dice “acá se bañan en la calle y donde vos queras pones una pileta papi en plena calle”. Varios vecinos de diferentes parte de Mendoza salieron a responder para contar su situación y comentar el motivo de colocar las piletas fuera de sus casas.

“Hacemos un esfuerzo enorme por comprar una pileta para pasar estos días de calor en Mendoza. No contamos con un patio para poder armarla en nuestras casas y tenemos que bañarnos afuera. Es vergonzoso tener que salir en malla a la calle, pero no nos queda de otra”, dijo uno de los usuarios en los comentarios del video.

Por otro lado, otro de los vecinos que se sintió interpelado fue una persona cuyo usuario es Chicomendoza88 dijo que en el departamento de San Martín también suelen colocar las piletas en la calle o en las veredas. “Se que muchas familias suelen reunirse para juntar los fondos y comprar una pileta. La ponen en la calle para poder compartirla con todos los que colaboraron y poder pasar el calor”.

El video llegó a las casi 49mil visitas en la red social que se volvió famosa en el 2020. Durante estas semanas logró reunir cerca de 43mil me gustas y más de 800 comentarios donde hay quienes apoyan el hecho de la pileta en la calle y quienes no.

Las personas que no están de acuerdo con que la piscina esté en la calle comparten comentarios muy crueles sin conocer a las familias o el contexto en el que la pileta está en la calle. Entre ellos los que más me gustas tienen son “patio y vergüenza nunca tienen”, “cuando compras una pileta y no le calculas el tamaño al patio” o “imagínate vivir en Suiza y perderte esto”.

Una de la problemáticas que trae el mundo de la digitalización es la de confundir el término “broma” con el de la realidad. Evidentemente mediante un comentario creado con palabras los significados se pueden tergiversar y estos vecinos de Mendoza se sintieron personalmente interpelados.