La Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Economía y Energía y la Subdirección de Educación de la Municipalidad de Las Heras pusieron en marcha hoy la primera jornada del programa Mendoza Futura que busca capacitar a estudiantes de 3° a 5° año de nivel medio, para lograr desarrollar habilidades tan demandadas en esta época: pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, comunicación y desarrollo de ciudadanía, entre otros.

La puesta en marcha de la capacitación se realizó en la Biblioteca Municipal Manuel A. Sáez. La subdirectora de Educación de la comuna de Las Heras, Graciela Gelabert detalló que “Está destinado a alumnos de 15 a 18 años, 10 en total, y consiste en dotar a los estudiantes en herramientas tecnológicas, programación y robótica para prepararlos e insertarlos al mundo laboral. Como programa piloto, durará cuatro meses y se estima que tenga una continuidad posterior”.

De esta manera, 20 chicos seleccionados a través del sistema GEN, por su desarrollo educativo e interés en esas áreas, iniciaron su capacitación bajo las modalidades de laboratorio de programación, electrónica y biotecnología; clubes de habilidades sociales-indagación, creatividad-innovación, emprendedurismo y educación financiera. Las clases se dictan los martes y viernes, en turno mañana y tarde.

Mendoza Futura tiene como objetivo aportar a la formación de los alumnos para la inserción laboral y el emprendedurismo y es es un programa piloto, y según cómo funcione, la cantidad de estudiantes interesados que cuenten con el mejor perfil para acceder, se aumentarán los niveles de capacitación en programación, electrónica, entre otras áreas de mucha demanda en la actualidad.

Los estudiantes -divididos 10 por turno- pertenecen a las escuelas Daniel Manzotti, El Algarrobal, José Dávila, El Plumerillo, Florencio Molina Campos, Capitán Vázquez, Armando Tejada Gómez, Panquehua y el colegio San Miguel. La capacitación se organiza en dos grupos, a cargo de dos facilitadores especializados en tecnología y ciencias humanas.

“Esto es algo que venía esperando hace tiempo, porque hay muchos conocimientos que en nuestras escuelas no se nos dan. A mí me interesaba mucho capacitarme en las áreas financiera y tecnología, así que estoy muy contento de ser parte”, manifestó Esteban Prado, alumno de 4° año de la escuela Daniel Manzotti del distrito Cieneguita, uno de los 20 jóvenes que forma parte de Mendoza Futura en Las Heras.

Del mismo modo, otro de los estudiantes seleccionados que esperaba el inicio de la capacitación fue Matías Lo Castro de la escuela El Plumerillo, quien afirmó: “Esta formación es muy útil, porque dependiendo la rama que se sigue en la escuela, hay ciertas materias que no nos dan, por ejemplo yo sigo la rama Salud y no me dan nada de economía, ni lo financiero y tecnología solo un año, temas que me interesa completar y aprender”.