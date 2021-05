La Municipalidad de las Heras a traves de su programa Bienestar Juvenil, comenzó con la entrega de las Becas Fotocopias para los estudiantes del departamento comprendidos entre 13 y 19 años. Cada ayuda es de 500 fotocopias y los beneficiarios podrán ir utilizando el cupo en el tiempo que cada estudiante lo considere durante el año. Los jovenes recibirán una cuponera para que puedan mantener un control sobre su uso.

La Coordinación de Juventud de la comuna hizo oportunamente un llamado y se inscribieron mas de 3.500 jóvenes para acceder a este beneficio. El municipio entregará 800 becas de 500 copias cada una.

Durante una ceremonia realizada en la sala Malvinas Argentinas se hizo entrega oficialmente de las primeras 10 becas. Durante el acto estuvo presente el intendente Daniel Orozco quien lo hizo acompañado de la secretaria de Gobierno Janina Ortiz y la coordinadora de Juventud, Priscila Maturano.

Los funcionarios dialogaron con los estudiantes y a su tiempo, Orozco destacó “Estamos con algunos de los jóvenes que accedieron a este beneficio de la Beca de Fotocopias, para que puedan tener herramientas para seguir estudiando, como son las fotocopias, la tarjeta SUBE y otras becas que se están programando para el futuro. Para nosotros, la educación es la herramienta por la cual se contestan todas la preguntas”.

Los estudiantes becados deberán asistir a los centros NUVE (Núcleos Virtuales Estudiantiles) cercanos a sus domicilios, a donde podrán obtener sus fotocopias.

Priscila Maturano comentó que “este es un programa de desarrollo municipal para nuestros jóvenes, que se inscribieron a través de un formulario de Google. Estuvo habilitado una semana y en ese tiempo se inscribieron 3.572 alumnos”.

Respecto de los centros NUVE, la coordinadora de Juventud destacó que “Van a estar en distintos puntos en cada uno de los distritos del departamento y es para que los estudiantes accedan a la virtualidad. Los que han sido becados van a poder acceder en esos lugares a sus fotocopias, y los que no tienen las becas también podrán sacar sus copias, aquellas que les mandan desde sus escuelas”.

Desde la Coordinación de Juventud seinformó que ya se han adjudicado las 800 becas disponibles, por lo que en breve se comunicará a los beneficiarios para acordar su entrega.

Sebastián Salina, uno de los jóvenes que recibió la beca y que estudian Mecánica Aeronáutica en la IV Brigada Aérea destacó que “Esto me ayuda mucho, porque necesito hacer bastantes copias. Mi mamá me inscribió cuando se enteró y por suerte me seleccionaron”.

Por su parte, Celeste Cuenca que cursa 5to. año de la Secundaria en la escuela General Las Heras, dijo que “Esta beca me facilitará las tareas, ya que me toma muchísimo tiempo estar copiando de libros o las tareas que nos mandan diariamente a través de la plataforma. Agradezco porque esta beca me facilita las actividades escolares”. Fuente Municipalidad de Las Heras