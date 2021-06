En el marco del caso que sorprendió a todos los argentinos hace unos días atrás cuando se dio a conocer que un hombre fue condenado por pornovenganza luego de haber terminado la relación con su pareja, en las últimas horas se dio a conocer que la joven víctima ahora no solo pierde trabajo sino que también les cerraron las redes sociales.

Paula Sánchez Frega, una influencer de La Rioja utilizó su cuenta de Instagram para compartir su desacuerdo con la Justicia a partir de que al condenado le dieran prisión domiciliaria. Sobre esto, ella escribió: “Sacando las restricciones de pandemia, ¿cuántos años más voy a tener que estar encerrada con mi ex violento suelto? prisión efectiva en La Rioja es un chiste. No quieran quedar bien en los medios, cuando hacen todo como el culo y después están con juicios de femicidas por no hacer nada”, sostuvo.

Posterior a la repercusión que tuvo dichas palabras, el abogado de la joven se contactó con ella para notificarle que debía eliminar ese posteo siendo que desde la Justicia se lo habían pedido. No obstante, cuando quiso ingresar a la cuenta, se encontró con que había sido denunciada e inhabilitada.

Sobre esto, la influencer habló con TN y contó: “La cuenta de Instagram la tengo desde 2016 y nunca me pasó. Yo quise entrar y el sistema me dice que la cuenta está inhabilitada. Los que no se dan cuenta quienes denunciaron mi cuenta de instagram es que yo con la cuenta trabajo, tenía trabajos pendientes, es mi herramienta de laburo. Hacía promociones de ropa, de lencería, todo lo que me criticaron y juzgaron por mis fotos que sinceramente no me interesa”, afirmó Paula.

Paula Sánchez Frega, y su cuenta de Instagram inhabilitada. Foto: TN Web

En este contexto también contó por este motivo, ya perdió varios trabajos que hace a través de las redes. “Tuve que activar otra cuenta con el usuario @fregapaula para poder empezar a recuperar mi trabajo. Creo que se trata de personas que denunciaron mi cuenta, gente resentida como lo es mi expareja. Evidentemente les molesta que hable, en esa cuenta yo tenía también muchísimos periodistas, por lo cual cada vez que yo ponía algo eso se replicaba en algún lugar y les vino bastante bien para que tenga que callarme, es una vergüenza lo que me hicieron.” sostuvo.

Lejos de estar conforme con la situación por la que atraviesa la joven, detalló también que “En La Rioja los jueces deberían haber mandado a Pioli a la cárcel a esperar que quede firme la sentencia. Tengo miedo pero trato de no salir y estoy todo el día encerrada. En todo este tiempo salí una sola vez. Tengo miedo de que venga me rompa la una puerta, me rompa una ventana, entre y hagan algo con mi gato, porque él lo maltrataba. Por eso no puedo tampoco salir”. concluyó.

Por último, Sánchez Frega contó que se enteró y vio con sus propios ojos que las imágenes con las que su novio la acosaba, siguen en circulación a pesar de haberlas restringido y de que la Justicia ordenara de que no se viralicen más.