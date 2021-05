En las últimas horas trascendió en la provincia riojana un audio de un funcionario vinculado al Gobierno de Ricardo Quintela en la que quedó al descubierto un presunto manejo fuera de lo normal de los fondos destinados a la ayuda social como así también de la pauta publicitaria de la provincia.

En uno de los mensajes que se compartió a través de Whatsapp, el jefe de Gabinete provincial, Juan Luna Corzo, quien es la mano derecha del gobernador, comentó que ya fue enviado el dinero correspondiente a la compra de bolsones de alimentos, en el marco de la emergencia sanitaria y económica, a los comités de emergencia de los distintos municipios.

Sobre esto, dijo: “A mi me dicen que los COE (comités de emergencia) departamentales no tienen bolsones. Che boludo les mandamos 400 lucas por semana y no tenés bolsones”, dijo el funcionario, y agregó: “Pasa que los changos reciben la plata y la destinan para otra cosa, para otro fin. Le mandamos una platita más fuerte para que los changos reciban la plata y la destinan para otra cosa”.

Ricardo Quintela. El gobernador de La Rioja anunció nuevas restricciones en la provincia. (Captura de video)

La cuestión no terminó allí, sino que en otro audio que se viralizó el jefe de Gabinete de La Rioja hizo referencia al papel de los medios de comunicación y al manejo de la pauta oficial respecto a la campaña electoral: “Hay que inundar las radios porque a todas les pagamos”.

La opinión del Gobernador Ricardo Quintela

En este contexto, también le pidió a la secretaria de Comunicación Pública, Luz Santángelo que se aumente la partida presupuestaria destinada a los medios de la provincia: “Hay que decirle a Luz que mande una platita más fuerte. Le mandamos una platita más fuerte para todas las radios del departamento para que hagan una buena campaña”, confirmó.

Respecto al escándalo, el gobernador, Ricardo Quintela trató de minimizar el caso y sostuvo que los controvertidos audios “son conversaciones normales” que se tienen dentro del gabinete provincial cuando están “en confianza”. “Un gabinete cuando tiene que tomar decisiones, hace evaluaciones, se hacen análisis, se habla como se puede estar hablando en una rueda de amigos hasta que se llega a una conclusión”, sostuvo el funcionario, “en la comunicación con la sociedad se habla de una manera diferente”.

Las aclaraciones del mandatario generaron un gran enojo en la sociedad riojana al punto de salir a la calle y pedir explicaciones sobre lo ocurrido.