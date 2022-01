“Cuando uno hace las cosas de corazón no espera nada a cambio”, dice Mariano Gorosito, el creador de “Transportando Futuro”, una idea surgió para ayudar con la mudanza a aquellos jóvenes de General Belgrano que decidan ir a estudiar a La Plata. ¿El costo del viaje? Tomar un café con el con el titulo debajo del brazo.

La iniciativa surgió hace dos años, cuando de un día para otro, un amigo le pidió ayuda con la mudanza de su hija que iba a estudiar a La Plata y Mariano dijo que si. El año pasado ayudó a su sobrina a mudarse y como tenia lugar en el camión sumó a más chicos, llegando a un total de 10 mudanzas en un viaje. Mariano contó su historia a VíaPaís.

Una mudanza a cambio de un café con el título debajo del brazo.

Mariano recorre unos 120 kilómetros entre General Belgrano y La Plata para realizar la mudanza de los jóvenes que dejan su hogar para empezar la universidad. Sin embargo la remuneración es poco convencional: “El valor de viaje es llevarme a tomar un café con el título bajo el brazo. Me pareció justo. Le damos un empujoncito a los jóvenes. Y el broche de oro será el titulo en mano”, cuenta Mariano.

Para el próximo viaje tienen 12 inscriptos: amigos y conocidos pusieron sus camiones a disposición. Foto: Facebook

Las mudanzas solo se realizan desde General Belgrano hasta La Plata. “En los pueblos cuando uno ayuda no todos se enteran. Esta bueno que se enteren, que se contagie esto, que los colegas de esta linda argentina se copien para ayudar a que los chicos lleguen a la universidad”, dice Mariano

El próximo viaje de mudanza es el sábado 29 de enero. Hasta ahora están inscriptos 12 chicos pero aseguró que si se queda sin lugar “tiene amigos y conocidos que pusieron sus caminos a disposición para viajar”.

Cachorrón, el camión que transporta cereales y realiza mudanzas

Las mudanzas no son la principal actividad de Mariano. El realiza viajes por la ruta llevando cereales a bordo de Cachorrón, su camión 1114 con acoplado. “Yo vivo de mi camión”, asegura.

“A mi no me sobra nada. Un día se me ocurrió esta idea y hasta ahora me viene saliendo bastante bien. Estamos cumpliendo con los chicos. Para mi y para mi familia es una caricia al alma. Por ahí llama la atención que un pequeño gesto como darle una mano al otro se viralice tanto”, reflexiona.

Cachorron, el camión con el que Mariano recorre el país llevando cereales y realiza mudanzas para jóvenes estudiantes Foto: Facebook

La idea de uno, el trabajo de todos

Mariano fue el ideólogo de esta “linda locura” como la llama él, sin embargo no esta solo, lo acompaña su hermana Madem que es la encargada de organizar los viajes, manejar las redes sociales, responder los mensajes y anotar las mudanzas.

Además están sus hijas Sofía y Alma, sus sobrinos, sus hermanos y sus padres: Norberto y Esther, los pilares de la familia: “Algo bueno nos han enseñado para que hoy estemos haciendo esto”, asegura.

Toda la familia Gorosito está involucrada en esta campaña. Foto: Facebook

Por su parte, su hermana Madem, se emociona al escuchar nombrar a sus padres: “Somos una familia bastante humilde y hemos recibido ayuda. Nuestros viejos nos han inculcado eso de ayudar al otro en cualquier situación. Durante la pandemia estuvo muy de moda la palabra empatía, pero muchas veces pasa desapercibida. Tenernos que trabajar para que los valores no se pierdan”, considera la hermana y mano derecha de Mariano.

Madem aseguró que toda la familia Gorosito está muy feliz y orgullosa por las repercusiones positivas que tuvo la idea de su Mariano, que terminó involucrando a todo el grupo familiar. “Estamos muy emocionados por la cantidad de mensajes que recibimos. Es muy loco porque para nosotros esto es algo simple, pero muchas veces gana eso, lo simple”, finaliza Madem.