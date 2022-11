Los vecinos unidos jamás serán vencidos: evitaron que se saque un exótico ceibo blanco en La Plata

Una especie rara y exótica fue salvada por vecinos de City Bell en la esquina de las calles 467 y 4. Se trata del ceibo blanco, que fue salvado por los vecinos de la zona antes de ser talado por motivos de una remodelación que contemplaba una parada de colectivos en el lugar exacto de este árbol. Este ejemplar fue plantado en 1985 por Osvaldo De Girolamo, quien reside actualmente allí.

El ceibo blanco se destaca por sus notables flores blanco-níveas. Previo a ser plantado había estado en una maceta en 1987 en Los Talas, Berisso. Sin embargo, tiempo después, quedaría en manos de Osvaldo, donde lo llevó con él a todas partes, desde Tolosa hasta City Bell.

La gran movida que hizo Osvaldo para evitar que intervengan el ceibo blanco en City Bell

El propietario del árbol en diálogo con El Día relató el accionar que tuvo que hacer para impedir que toquen el árbol: “Me dijeron que tenían que hacer un trabajo especial e instalar una parada de micros”, explicó haciendo referencia a los empleados que estaban por hacer la obra.

Osvaldo con gran preocupación y de manera instantánea se contactó con la empresa que realizaba la obra, y dijo que “le pedí que no tocaran el árbol, que podían instalar la parada de ómnibus a unos metros y eso no iba a cambiar nada”. El vecino de City Bell resaltó que por lo general no suben muchas personas para hacer el recorrido de la línea 273 que va los barrios Los Porteños y a Colonia Urquiza.

Hubo idas y vueltas, pero junto al Foro en Defensa del Árbol, afortunadamente se pudo preservar el gran ejemplar. Osvaldo contó que “por lo exótico y el cuidado que he tenido para preservarlo voy a luchar hasta las últimas consecuencias”. Su objetivo es seguir manteniéndolo en perfectas condiciones como sé actualmente se encuentra.

Por otro lado, desde el Foro comunicaron que los frentistas del barrio platense, acudieron a ellos con el objetivo de que el ceibo blanco sea preservado ante el avance de la obra de servicios urbanos en la zona.

Según contó Andrea Suárez Córica, integrante del Foro en Defensa del Árbol, en el momento, cuando se comunicaron con la empresa vial y la delegación municipal, tuvieron miedo de que el reclamo para preservar el árbol que hace 40 años brinda servicios ambientales, no se tome en cuenta y avancen con el daño en árbol.