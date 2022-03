El histórico ex jugador de Gimnasia Esgrima La Plata, Antonio Rosl, vivió un hecho de inseguridad en su vivienda en el barrio La Loma en La Plata. Los delincuentes lo golpearon y se llevaron objetos de valor, entre ellos, camisetas del deportista.

Los ladrones ingresaron a la casa de Rosl mientras que él y su esposa se encontraban durmiendo. Los atacantes golpearon a los propietarios hasta despertarlos y se llevaron joyas, dinero y camisetas del ex jugador.

“Me desperté por el dolor que me produjo la trompada que me pegaron en las costillas. Me pegaron también en la boca y me pidieron que me callara, yo les prometí que no iba a gritar”, relató Rosl.

Los delincuentes consumieron alimentos de la heladera, tomaron cervezas y antes de retirarse de la casa, les pidieron las llaves del inmueble a los dueños, y finalmente, escaparon.