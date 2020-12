Diego Armando Maradona llegó a Gimnasia en septiembre de 2019 y hasta último momento dejó muchas anécdotas e historias vividas con su cuerpo técnico y jugadores.

El Diez falleció el pasado 25 de noviembre y en su cumpleaños número 60 (el 30 de octubre) tuvo un regalo especial de parte de uno sus jugadores, que fue a pedido de él. Se trata del futbolista Patricio Monti, quien había contado en Paso a Paso cuando el Diez le había pedido que le haga una canción, ya que Pato había mostrado su talento rapeando ante todo el plantel.

El rap a Diego: “Palabra del 10”

Gimnasia arrancó con un triunfo su participación en la Copa de la Liga Profesional con un sólido 3-0 ante Patronato en el día del cumpleaños número 60 de Maradona, pero los tres puntos no fueron el único regalo que se llevó de La Plata el técnico del Lobo. Es que el juvenil le hizo una canción al 10... ¡A pedido del propio Maradona

”La música es un hobby que siempre tuve aparte del fútbol y rapeo desde los 13 años, siempre como hobby con amigos. Cuando debuté, los chicos del plantel se enteraron y me hicieron rapear en la primera concentración. Maradona estaba ahí mirando, así que tenía unos nervios tremendos... Pero salió bastante bien, todos me aplaudieron y Diego vino a abrazarme”, contó Monti en Paso a Paso.

Diego quedó maravillado y le pidió al juvenil si le podía hacer un tema para él y su familia. “Me agarró medio mal parado... Estábamos en la pieza y me dice: ‘Rapero, ¿me podés hacer una canción?’. El plantel me apoyó, sus comentarios fueron todos positivos y que si Maradona me pedía una canción, era algo único en la vida y tenía que darle para adelante”, relató. Tantas ganas tenía Maradona, que Monti contó que el mismo viernes, cuando estaban yendo al banco de suplentes, Diego le preguntó si ya estaba listo el tema, que finalmente fue estrenado después del partido en el cierre del cumpleaños del 10.

En otra ocasión, días después de haberle cantado la canción a Maradona, Monti contó otra historia insólita con el Diez: “Diego un día entró al vestuario y me dijo: ‘Qué feos botines’, porque eran de color bordó. Me preguntó cuánto calzaba y al otro día apareció con una caja de un par negros y me los regaló”, relató el volante en una entrevista radial con Mundo Tripero. Luego, añadió: “Por mi cumpleaños también me regaló un perfume”.

Respecto al rap, el futbolista confesó que tuvo mucha repercusión, más de lo que se imaginaba: “Recibí muchos mensajes y fue mucha la repercusión que tuvo la canción. Un chico me pidió si se podía tatuar una frase del tema y no lo podía creer”.

Sin embargo, pese a esa a la parte artística que hace como hobby, el jugador del Lobo no duda sobre cuál es su meta. “Mi objetivo sigue siendo el fútbol, lo musical no lo descarto pero lo veo más a largo plazo. Ya voy a tener tiempo para la música, mientras tanto lo seguiré haciendo cuando tenga tiempo”, cerró.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol