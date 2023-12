Brutal ataque: un joven de 16 años murió de una puñalada tras una pelea en una fiesta privada

Tras una pelea a la salida de una fiesta privada organizada a través de las redes sociales, un adolescente de 16 años murió tras ser apuñalado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada en el barrio San Carlos, La Plata. Por el hecho, la policía detuvo a 13 sospechosos, entre ellos un hombre de 40 años, al que indicaron como autor del homicidio y dueño del lugar, según informó Noticias Argentinas.

El episodio sucedió por la madrugada cuando finalizaba el evento en la zona de calle 137 y 36, en el barrio platense San Carlos. En ese lugar, se produjo un enfrentamiento entre unas 12 personas, entre adolescentes, jóvenes y adultos, que los investigadores indicaron que se encontraban “totalmente fuera de sí”.

El adolescente fue identificado como Lautaro Ithurrat y había asistido a la fiesta junto a su hermano de 18 años. La víctima recibió un puntazo en el sector izquierdo del pecho en el marco de la pelea.

La Policía Bonaerense en el lugar donde ocurrió el brutal ataque. Gentileza: TN.

El chico herido fue llevado de urgencia al Hospital “Alejandro Korn”, de Melchor Romero, pero murió mientras era asistido por médicos del sector de guardia. Tras el arresto de los 13 presuntos participantes de la pelea, 12 de ellos fueron liberados, mientras que el sospechoso de 40 años quedó detenido como acusado del delito de “homicidio en riña, atentado y resistencia a la autoridad”.

El hombre, identificado como Rodolfo Grossi fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12, del Departamento Judicial de La Plata. En el lugar en el que se produjo la riña se secuestró un cuchillo de carnicero, que se sospecha habría sido utilizado para asesinar al adolescente.

El autor del ataque, de 40 años, fue detenido. Gentileza: TN.

De acuerdo con el portal del diario El Día, testimonios recogidos en el lugar señalaron que los dos grupos enfrentados ya habían sostenido varias peleas en el pasado.

El joven asesinado, que era conocido como “Plaguita”, fue despedido con dolor por amigos en la red social Instagram. “Hermanito, cuidame siempre donde quiera que estés. Todavía no quiero caer que por culpa de un hijo de p... ya no estés acá, me quedo con los mejores momentos que vivimos, con las cocas que nos tomamos, con los piedrazos que nos tiramos, con tu locura cuando le tirabas berretines a las wachas que pasaban jaja... Hermanito, el verdadero galán... Te voy a extrañar siempre, Patu. Así como nos cuidamos en la plaza en la tormenta, cuidame desde allá arriba, wachin. Nos vemos a la vuelta”, expresó uno de los jóvenes.