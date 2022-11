A 9 días del femicidio de Eliana Pacheco en La Plata, su novio escribió un emotivo mensaje

La Plata sigue conmociona y en vilo por el asesinato de Eliana Pacheco, la joven de 24 años, que fue asfixiada con bollos de papel. A 9 días del aberrante crimen, su pareja Maximiliano Videla publicó una vez más un doloroso mensaje donde resalta que, junto a familias y amigos, no descansaran hasta que se haga justicia. Todavía no hay sospechosos.

Luego de una intensa búsqueda, la víctima fue encontrada el último viernes en un descampado de 52 y 208 en la localidad de Lisandro Olmos. Como mencionamos anteriormente, la autopsia reveló que había sido asesinada utilizando bollos de papel, generando asfixia en la joven.

Maximiliano, pareja de la joven días atrás había confesado que tenía planeado casarse con ella. Foto: Facebook

El emotivo mensaje del novio de Eliana Pacheco, la joven asesinada en La Plata

La investigación de la causa sigue avanzando, pero aún no hay sospechosos. Maximiliano, pareja de la joven, días atrás había confesado que tenía planeado casarse con ella, y escribió un mensaje donde expresa el gran dolor que siente.“Tenía ganas de escribirte lo que siento, por más que se hablen cosas que no son, que nunca nos importó porque éramos el uno para el otro. Hoy te extraño cada vez más. Ni un segundo dejo de ver tu sonrisa”, de esta forma comienza el relato del joven.

El joven adjuntó fotos con Eliana, recordando buenos momentos juntos, y luego agregó: “Se me caen las lágrimas del dolor que siento. No sé cómo seguir. Sos el amor de mi vida, la única mujer que me hizo feliz. Una excelente mamá, mujer, amiga y compañera. Extraño todas las noches que dormíamos juntos, esperaba a que te duermas y ahí recién me dormía. Amor, te recuerdo en nuestros lindos momentos, que los sentí del primer día y nunca los voy a dejar de sentir”.

Las palabras de Maximiliano, el novio de Eliana Pacehco, la joven asesinada en La Plata. Foto: Facebook

Al sincerarse el joven dijo que “prometí cuidarlos siempre y lo voy a hacer toda la vida, como vos lo hacías, te lo prometo. Sé que ellos lo eran todo en tu vida”. Conmocionado por lo sucedido, y sin poder creer, el joven expresó que fue muy “feliz” junto a Eliana. Para cerrar resaltó que no se dará por vencido hasta que se esclarezca todo: “No dejo de pensarte ni un segundo, te amo más que a mi propia vida y te prometo que vamos hacer justicia. No vamos a parar hasta saber la verdad. Te lo juro por mi vida, que se va a hacer justicia siempre en mi corazón. A cada segundo mi bandida, te amo y así va a hacer siempre en mi corazón”.

El momento del hallazgo del cuerpo de Eliana Pacheco

El cuerpo de Eliana fue encontrado en la mañana del viernes 25, luego de intenso rastrillaje en un descampado. Fuentes policiales detallaron que Pacheco estaba vestida con un jean azul, una remera negra y unas zapatillas fucsias. El cuerpo se encontraba de costado y en estado de descomposición.

Las primeras informaciones por parte de los policías es que el hecho “indica que se trató de una muerte violenta, aunque el estado de descomposición del cuerpo impide por el momento saber si presenta alguna herida de bala, de arma blanca o golpes”. Trascendió que el cuerpo de la joven se encontraba en una zanja de unos 3 metros, “tenía el torso semidesnudo y la ropa salida”.