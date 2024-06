El doctor Jorge Zagarese analiza el juicio que puso tras las rejas al exgobernador José Alperovich

Tras el resonado juicio por abuso sexual agravado que pesaba sobre el ex mandatario provincial José Alperovich, la Justicia lo condenó a 16 años de prisión efectiva. Fue encontrado culpable de nueve hechos de agresión sexual contra su propia sobrina y exasesora, en el período comprendido entre los años 2017 y 2019. Alperovich, además quedó inhabilitado de por vida a ejercer cargos públicos tanto a nivel provincial como nacional.

En una extensa entrevista con el periodista Germán Valdez, el abogado Jorge Ernesto Zagarese, que inició la conversación destacando el trabajo de la querella y la fiscalía, detalla el camino que marcó la caída de Alperovich.

-” Efectivamente, salió. 16 años, finalmente, que son seis meses menos que lo que pedía la querella., que pedía 22 años. Y por primera vez un gobernador es condenado por delitos sexuales. Por supuesto que tiene la apelación, pero en este caso va a esperar el resultado de la apelación preso. Ayer salió con chaleco antibalas y con las manos esposadas atrás, que recién le cambian cuando bajan el penal de Ezeiza. Es una imagen bochornosa y que implica realmente el fin de toda una era, la cual fue, como decía ayer, el tema del arribo viniendo del radicalismo, fue legislador por radicalismo, ministro de Economía de Miranda por el radicalismo y sorpresivamente, por esas cuestiones que acepta esta sociedad, pasa al peronismo para ser gobernador. O sea, era la única manera de conseguir el cargo público. Y de ahí estuvo 12 años ininterrumpidos con el tema también de que el primer periodo no valía, después de la reforma constitucional del 6 del 6 del 2006. Y todo eso fue un atraso total. No hubo obras de ninguna naturaleza, hubo un 200% el aumento de la planta estatal. Todo eso trajo severos inconvenientes en el futuro. Y sobre todo nunca confió en su señora, Beatriz Rojkés, como hizo el gobernador de Santiago, (Gerardo) Zamora, cuando pone a la señora (Alejandra) Abdala en lugar de él y después vuelve. Alperovich no, no confió en su mujer Beatriz Rojkés, lo pone a (Juan) Manzur y bueno, estos son los resultados. Él, a partir del 2015, también en complicidad de Juan Manzur, usufructuaba los bienes de la provincia en provecho propio, ya no siendo gobernador, sino siendo senador. Que también hay una causa abierta...”

- ¿Ahora van a investigar eso?

-” Van a investigar eso, en las palabras del actual ministro de Gobierno y de la exsenadora (Beatriz) Mirkin. Todo esto es, porque al declarar o al manifestar algo, hay que tener en cuenta el efecto colateral de las palabras que usted linealmente pronuncia, porque eso tiene efectos. Bueno, eso generalmente acá no se tiene en cuenta.”

-No, perdón, finalmente acá se tiene en cuenta.

-” Bueno, ahora, pero hasta ayer no se tenía en cuenta. No nos olvidemos que la condena de Alperovich es hasta el 17 de junio del 2040 a las 12 horas, así está en la sentencia de ayer (martes 18). Y aparte, hay que tener en cuenta, porque el hablar parece fácil, pero no es fácil. La estructura de emitir opinión obedece a una lectura, a una estructura de pensamiento para saber y ver qué idea le produce la lectura esa. Para después manifestarlas, a través de la única manera que tenemos los seres humanos, que es la palabra. Entonces, es una tarea muy importante y muy desgastante, que no todos, ni aún con cargo público, la hacen. El tema de Alperovich sigue. Se despidió de sus hijos ayer. Por supuesto que el impacto fue severísimo. También pidió el doctor (Sandro) Abraldes, a las psicólogas que fueron por la defensa, que las investigue el Ministerio de Salud de la Nación, también por falso testimonio, porque ellas decían que estaba bien la chica, una serie de cuestiones.”

- ¿Perdón, eran psicólogas presentadas por…?

-” Por la defensa.”

- ¿Por Alperovich?

-” Claro, por Alperovich y por el estudio Cúneo Libarona. Entonces, se abre una gama. Esperemos que no pase, como siempre repito, lo mismo que en el caso (Paulina) Lebbos, que hubo 40 testigos falsos y que hasta el día de hoy nunca fueron a declarar. Esperemos que realmente esto sea tomado con seriedad y ya sabemos de (Víctor Hugo) Decataldo, (Juan David) Callata…”

- ¿A Regino Amado y a Beatriz Mirkin los van a investigar en Tucumán o en Buenos Aires?

-” Bueno, la Justicia Federal. O puede ser que la deriven a la Justicia Provincial, pero vamos a ver cuáles son los considerandos…”

- Teóricamente los hechos ocurrieron en Tucumán.

-” Claro, teóricamente esos hechos ocurrieron en Tucumán. Así que, bueno, lo mismo que tiene que ir a una penitenciaría federal, y en Tucumán no hay nada federal. Así que quedará en Buenos Aires o Rosario y Córdoba, que son las otras provincias que tienen cárceles federales.”

- Ahora, para usted, (Julio) Miranda/Alperovich, ¿qué significa?

-” Bueno, significa el fin del caudillaje, del patrón de, como bien decía Abraldes en su alocución, el fin del patrón del mandón, el de “yo hago lo que quiero y a mí que me importa el otro, no me importan los hombres, no me importan las mujeres, y la que quiero para mí es para mí”. Incluso, realmente, se vio ayer de nuevo esa entrevista con la periodista de La Gaceta, Carolina Servetto, cuando le dice ´no te hagas la malita´, todo eso, ¿cómo puede un hombre, un candidato, a decirle eso a una periodista durante una entrevista pública? Realmente estaba pasado de soberbia, de impunidad, y el ´yo hago lo que quiero´ fue tremendo en todo esto, y que fue justamente lo que precipita su caída. O sea, a partir de eso empieza a tomar malas decisiones, el impacto de salir cuarto en el 2019 fue también devastador, y a partir de ahí, todas las cuestiones que ya estaba involucrado con el tema de su sobrina, ya en esa época, así que se le venían acumulando una serie de cuestiones que no supo calibrar en la soberbia, cuando está ensoberbecido, entonces el ser humano que dice, ´a mí que me importa, si yo he salido de todas y sabe quién soy yo´. El famoso ese, sabe quién soy yo, es demoledor, porque cuando deja de serlo... O sea, el “saber quién soy yo”, no es personal, es por el cargo público que detento, cuando no tenés cargo público, fuiste, que es esto:

Ascenso, llegada y caída de José Alperovich.”