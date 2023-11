Un encuentro visibilizará las “raíces afro” existentes en Jujuy, este fin de semana

En el marco del Día Nacional de los Afroargentinos y la Cultura Afro -que se recuerda este 8 de noviembre- , este fin de semana se realizará en Jujuy el “1er Encuentro Raíces Afro en Xuxuy”. Auspiciado por el Programa Cultura Afro del Ministerio de Cultura de la Nación, tiene como objetivo principal “difundir el aporte étnico y cultural de África en nuestra provincia”, dijo Morena Álvarez, afrodescendiente jujeña, profesora de Danzas Africanas de Guinea y organizadora de este evento, en una entrevista con VíaJujuy.

“La idea es contar cómo, a través del arte, alcanzamos un proceso identitario que, en este caso, se centra en considerar y revalorizar lo afro”, adelantó Álvarez acerca del cronograma del encuentro que se dividirá en dos bloques.

Morena Álvarez es jujeña, afrodescendiente. Un viaje a Guinea fue el reencuentro con sus raíces ancestrales. Foto: Vía Jujuy

El sábado 11 la jornada comenzará con un conversatorio en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), donde académicos que indagaron sobre la influencia afro en la provincia y el país presentarán sus estudios e investigaciones. “La idea -señaló la organizadora- es fomentar un intercambio interactivo de 9:00 a 13:00″ en la sede de calle Otero 262.

El segundo bloque será por la tarde con un taller de danzas de chacareras “con raíces africanas”, una actividad que tiene como premisa “unir dos ritmos”: el icónico ritmo folclórico de la chacarera del noroeste argentino con las danzas africanas de Guinea.

El Encuentro se completará el domingo 12, cuando bailarinas jujeñas presentarán las obras dancísticas “Negras Nuestras”, “Yistas pal Dun” y “Cosa de Negras”, a lo que seguirá un “desmontaje” interactivo con el público, en el que los artistas explicarán el proceso creativo, la producción de la obra, su significado y su evolución, hasta su representación final.

UNA ACTIVIDAD PARA “HONRAR A LA MADRE NEGRA DE LA PATRIA”

“El evento tiene como imagen principal la figura de María Remedios del Valle, porque es un homenaje a ella y a todas las mujeres que lucharon en las guerras por la independencia y que, hace relativamente poco, empezaron a ser reconocidas en las escuelas”, explicó Morena Álvarez, a la vez que reflexionó “acerca de cuántas mujeres de menor rango habrán sido excluidas de la historia argentina”.

Por este motivo, “homenajearla es un orgullo porque significa honrar a nuestras heroínas y líderes de la patria”, subrayó la artista jujeña.

La imagen de María Remedios del Valle es referencia para el primer encuentro de "raíces afro" en Jujuy, para mostrar a las mujeres que "han aportado a la constitución del estado nacional Argentino", dijo Morena Álvarez. Foto: Vía Jujuy

Según sus palabras, la militar argentina de la época colonial fue “una mujer afro, hija de una esclava y un esclavizador, que mostró valentía al unirse a las tropas de Belgrano. Luchó a caballo con un fusil y su participación fue tan significativa que la nombraron capitana del Ejército del Norte”, puso en relieve.

LA CULTURA AFRO Y EL ROL DE LA ESCUELA

“Siempre se dijo en las escuelas que la Revolución del 25 de Mayo fue liderada por hombres blancos, pero en realidad las mujeres también jugaron un papel crucial. Curaron enfermos, portaron fusiles y lucharon al mismo nivel”, destacó Álvarez.

Con el propósito de impulsar que se integre estas temáticas a la currícula escolar, dijo que un objetivo de este primer encuentro de “raíces afro” en Jujuy es “institucionalizar ciertas prácticas, para que no queden solo como prácticas alternativas”.

En este sentido, hizo hincapié en la vigencia de la ley 26.852, que, desde el año 2013, establece el 8 de noviembre como el “Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro”, y “obliga al sistema educativo a difundir el aporte étnico y cultural de África en Argentina”.

SER AFRODESCENDIENTE EN ARGENTINA

Álvarez compartió también con VíaJujuy su experiencia de ser afrodescendiente en Argentina: “Poder identificarse como afrodescendiente es un proceso de autopercepción complejo, en un país que durante mucho tiempo invisibilizó a la cultura afro”, dice en primer término.

Para la profesora de danzas africanas Morena Álvarez, "poder identificarse como afrodescendiente es un proceso complejo, en un país que durante mucho tiempo invisibilizó a la cultura afro". Foto: Vía Jujuy

Acerca de su proceso identitario como afroargentina, reveló que aunque “hace diez años que me dedico a las danzas africanas, no siempre me consideré afrodescendiente” y confiesa que después de mucho tiempo de haberse iniciado en la práctica de danzas africanas y haber atravesado un “choque cultural” en un viaje a Guinea, recién entonces “logré identificarme como descendiente de africanos”, recuerda.

“ARGENTINA NO ES SOLAMENTE BLANCA Y EUROPEA”

Respecto al imaginario social que rodea a los afroargentinos, Morena apunta que “constantemente, en Argentina y en otros lugares de América Latina, cuando alguien tiene características físicas afro, asumen, instantáneamente, que es colombiano o brasileño”.

Por eso “siempre sorprendo a la gente cuando les digo que soy argentina, ya que existe un estereotipo de que los argentinos somos blancos y europeos”, agrega.

La confluencia del folklore tradicional argentino y la música africana se pone de manifiesto en las presentaciones de Morena Álvarez y su grupo. Foto: Vía Jujuy

En este sentido, la organizadora del encuentro de este fin de semana en Jujuy sostiene que “Argentina se construyó gracias al aporte de nuestros antepasados africanos, quienes fueron esclavizados y a menudo forzados a unirse a los ejércitos en las guerras de independencia”, base sobre la cual infiere que “los afrodescendientes somos una parte esencial de esa historia, por lo que es importante desafiar la representación blanca nacional” ya que “el país se construyó con sangre negra”, reitera.

Finalmente haciendo referencia a la diversidad en Jujuy, Álvarez consideró que “existen otras raíces en la provincia, pero todos tenemos, en algún punto, algo de sangre africana en nuestras venas”, aseveró.

CRONOGRAMA DEL “ENCUENTRO RAÍCES AFRO EN XUXUY”

El sábado 11 se abrirá las acreditaciones a las 09:00 en la Facultad de Humanidades -Otero 262-, mientras que el ciclo de conversatorios comenzará a las 09:30 en el aula 19 del segundo piso de dicha unidad académica. Las disertaciones serán las siguientes:

“8N. Día de lxs AfroArgentinos. A 10 años de la Ley 26.852″, a cargo de Morena Álvarez .

“Tras las huellas de África en el valle jujeño”, a cargo de Daniela Delfín .

“Espacios artísticos afro. ¿Qué aporta el arte en la construcción de un proceso identitario?”, a cargo de Julieta Heredia .

“El aporte africano a la conformación de la actual población del NOA: aspectos bioantropológicos”, a cargo de Daniela Peña .

“Activismo Antirracista en la Xuxuy”, a cargo de Sara Pérez.

El grupo "Yista Pal Dun", integrado por Morena Álvarez, Sofía Rodríguez, Paola Vilche, Silvina Montecinos y Luna Roja, se presentará el domingo 12 revalorizando las "raíces afro" en Jujuy. Foto: Vía Jujuy

Por la tarde se realizará el taller laboratorio de danza “El origen de la chacarera: del Oeste Africano al Noroeste Argentino”, coordinado por las bailarinas Antonella Correa y Morena Álvarez. La actividad tendrá lugar en el espacio de calle Comandante de la Corte 151 del barrio Cuyaya, de 17:00 a 19:00.

En tanto, el domingo 12 se presentará “fragmentos de obras” con desmontaje, donde actuarán “Negras Nuestras”, “Xuxuy Bantó”, “Yista pal Dun” y “Cosa de Negras”, bajo la coordinación de Sara Pérez. La actividad se desarrollará de 17:00 a 19:00 en el Centro Cultural “Héctor Tizón”, sito en la esquina de avenida Hipólito Irigoyen y calle Junín de esta capital.

Quienes deseen participar de este encuentro podrán inscribirse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec315sJLoRcjUSyvwmAf8OgzQk2NenenZq9N12s-h9qwTMag/viewform