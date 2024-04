Sector minero y Gobierno de Jujuy hablan en términos de “regionalización”

Definiendo ejes como la consolidación de un esquema de desarrollo de proveedores y contratación de mano de obra e infraestructura, entre otros, el Gobierno de la Provincia de Jujuy, la Cámara Minera de Jujuy (CMJ), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y representantes de empresas mineras que operan en las provincias de Salta y Catamarca acordaron una agenda común en materia de regionalización de la actividad económica de esta industria.

Así lo hicieron en una reunión que tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno que fue presidida por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y de la que participaron el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola; el titular de la Cámara Minera local, Carlos Carrillo; el ministro de Desarrollo Económico y Producción provincial, Juan Carlos Abud Robles; el secretario de Minería de Jujuy, José Gómez; representantes mineros de Salta y Catamarca, e integrantes de la entidad empresarial jujeña.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, recibió a las cámaras mineras del NOA en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Foto: Vía Jujuy

Tras el encuentro, que valoró como “muy positivo”, Roberto Cacciola sostuvo que “la integración público-privada es fundamental para obtener los mejores logros en materia de desarrollo minero” y elogió al gobernador Sadir porque “tiene en claro que estos temas se tienen que encaminar en ese sentido”.

MINERÍA, DESARROLLO Y EMPLEO

Tomando como antecedente los avances logrados a la fecha, producto de acuerdos previos, resumió asimismo que “la idea es profundizar el concepto de regionalidad en materia minera”, a fin de “consolidar un esquema regional de desarrollo de proveedores, contratación de mano de obra local e infraestructura”.

“Estamos convencidos que la complementación de las tres provincias con proyectos avanzados o en producción de litio, abre la posibilidad de crecer mucho más si logran acuerdos que abarquen a la región y no solo a las provincias en particular, ya que si cada uno toma solo su situación particular, en vez de obtener beneficios para la actividad, impactará de forma negativa para el desarrollo de futuros proyectos”, argumentó el titular de la CAEM.

Desde esa perspectiva Carlos Carrillo, de la CMJ, dijo que uno de los objetivos de la entrevista fue “llevar al Gobernador la mirada de las cámara mineras, tanto a nivel nacional como regional” y coincidió con su par de la CAM sobre la importancia de ponderar las posibilidades de articulación público-privado en materia de “políticas públicas, acciones de gobierno y privadas, la difusión del impacto de las políticas mineras en Jujuy y la región, y su importancia para el desarrollo sostenible a largo plazo”, elementos a los que caracterizó como “fundamentales”.

Según pudo conocer VíaJujuy, las cámaras solicitaron la mantención de las reglas establecidas para que el inversor que llegue a las provincias comprometidas con el desarrollo de litio, logre consolidarse e incorporar nuevas inversiones, y acordaron con el gobernador Carlos Sadir dar continuidad a las mesas de trabajo conjuntas entre el Estado provincial y las cámaras del Norte argentino, a fin de generar una agenda en común que aborde cuestiones regionales vinculadas a la industria.