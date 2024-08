Primera Nacional: este domingo, a Gimnasia de Jujuy sólo le sirve ganar

Sin margen de error y con varias cuestiones por solucionar, el partido de este domingo para Gimnasia y Esgrima de Jujuy es crucial para sus aspiraciones. Desde las 15:00, el “Lobo” jujeño visitará, por la fecha 29 de la Primera Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a Alvarado de Mar del Plata en el estadio “José María Minella”, con el único y difícil objetivo de sumar de a tres fuera de casa.

Arbitrará Fabrizio Llobet junto a los asistentes Mariano Viale, Leandro Núñez y Sergio Testa; mientras que la transmisión estará a cargo de TyC Sports Play.

El colchón de puntos que había venido agrandando el elenco del DT Matías Módolo, sosteniéndose cómodamente en zona de Reducido, se terminó la fecha pasada luego de la insólita derrota en el estadio “23 de Agosto” frente a Racing de Córdoba. El golazo de atrás de la mitad de cancha recibido en el minuto final significó más que una caída como local.

Luego de un mal planteo la semana pasada, el entrenador Matías Módolo deberá encausar de vuelta a su equipo por la senda de la victoria. Foto: Prensa GyEJ

Con 41 unidades, el club “albiceleste” está apenas por encima de la línea de equipos que ingresan en el pelotón de equipos que luchan por el segundo ascenso. Las dos caídas consecutivas que arrastra lo dejaron en esta complicada posición y este domingo tendrá la ardua tarea de dar vuelta la página como visitante.

Para colmo de males, un factor agravante en el “Lobo” jujeño es que su última presentación fue futbolísticamente paupérrima. Sin ideas, empujado más por su hinchada que por su juego, los jugadores de camiseta celeste y blanca no dieron la talla, perdieron sin atenuantes y se cargaron un problema a solucionar este domingo.

EL EQUIPO TITULAR, ¿EN MODO “LO CAMBIO”?

Aunque no tenga ni lesionados ni suspendidos, el planteo de Matías Módolo planteado en el partido anterior frente a la “Academia” cordobesa no dio resultados, los protagonistas no se sintieron cómodos con el esquema y sus variantes casi no tuvieron participación. Este cóctel de malas noticias no quiere ser repetido en el vaso del entrenador que, en su cabeza, ya plantea variantes.

Si bien no se conocerá los nombres que harán de titulares en el histórico “José María Minella” hasta minutos previos del arranque del encuentro, se vislumbra cambios en todas las líneas, exceptuándose el arco como el único lugar donde se repetirá a su actual ocupante.

UN ÚNICO ENFRENTAMIENTO, CON FESTEJO “LOBO”

El historial entre Gimnasia de Jujuy y Alvarado de Mar del Plata apenas tiene un encuentro, cuyo resultado fue a favor del elenco norteño, dándose este en el actual campeonato de la Primera Nacional. El mismo fue por la fecha 13 de la Zona A del torneo de ascenso en el “23 de Agosto”, donde el local se hizo fuerte y venció a los marplatenses por 1 a 0 con gol de Luis Miguel Rodríguez.