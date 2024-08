Increíble derrota de Gimnasia de Jujuy, por un golazo desde mitad de cancha

Aun teniendo asegurada la permanencia en zona de Reducido, Gimnasia y Esgrima de Jujuy debía ganar este domingo, pero ocurrió todo lo contrario: el público quedó estupefacto en el estadio “23 de Agosto” con el golazo de Axel Oyola que le dio la victoria a Racing de Córdoba por 1 a 0 y dejó sumido en la amargura al hincha del “Lobo” jujeño.

Manteniendo 41 unidades a la finalización de la pésima presentación del equipo local en este choque por la fecha nº 28 de la Primera Nacional, el equipo del DT Matías Módolo continúa en la cuarta posición de la Zona A. Pero la dura caída en casa lo aleja del puntero San Martín de Tucumán y le termina dando más oportunidades a los aspirantes por un puesto en el grupo de clubes que pelean por el segundo ascenso.

Respecto al flojo desarrollo del encuentro, quien dio el primer aviso de peligro fue el local a través de una exquisita habilitación de Lucas Chiozza para Agustín Palavecino, quien no pudo superar con comodidad al arquero rival y terminó ganando un córner. La respuesta “académica” no se hizo esperar y minutos después Nicolás Sánchez llegó por el segundo palo a definir con una pirueta que no hizo despeinar al “uno” jujeño.

Gimnasia de Jujuy pagó caro su flojo rendimiento y cayó por la mínima diferencia jugando de local frente a Racing de Córdoba. Foto: Prensa GyEJ

Los cordobeses les cedían campo y pelota a los locales, cuyo juego se basaba únicamente en pelotazos de larga distancia sin generar peligro. Apenas se veía aproximaciones a los arcos del campo de juego, redondeando una aburrida etapa inicial entre imprecisiones y la falta de emociones.

Se fueron los 22 protagonistas al entretiempo con un remate final por bando desde afuera del área, mencionados únicamente porque en los 45 minutos de juego iniciales no hubo mucho más que eso.

EN EL DÍA DE NIÑO, EL REGALO FUE PARA RACING

No obstante su flojo desempeño, Chiozza tuvo una ocasión clara para anotar al inicio del complemento pero Joaquín Mattalía, golero visitante, voló para salvar la caída de su valla.

El desarrollo del segundo tiempo fue un monólogo de Gimnasia, pero sin provocar alegrías a sus hinchas ya que el fútbol no aparecía y no podía vulnerar la sólida defensa cordobesa.

Y esto fue un arma de doble filo constante para el “Lobo” porque Racing jugó a generar un contrataque salvador frente a desacomodado elenco local, obligado por su hinchada a buscar un gol que le de la victoria.

A pesar de la derrota el "Lobo" jujeño continúa en zona de Reducido, pero el resultado encendió alarmas en el equipo. Foto: Prensa GyEJ

Contrariamente al escenario planteado previamente en la “Tacita de Plata”, el tanto que selló el resultado se dio, sobre la hora, a favor del bando del equipo del populoso barrio “Nueva Italia” de Córdoba capital.

Francisco Maidana, de imprecisa actuación en el local, perdió una pelota en la medialuna del campo visitante, allí recuperó el ingresado Axel Oyola, quien vio adelantado a Bigo y no dudó: remate de larguísima distancia y gol espectacular que enmudeció al “23 de Agosto”.

Sin mucho más por hacer, el duelo terminó y la mala actuación del “Lobo” encendió alarmas internas y deberá trabajar mucho para levantar su imagen la semana que viene jugando de visitante.

LA SÍNTESIS DEL PARTDO

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0): Joaquín Bigo; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Agustín Palavecino, Hugo Soria, Jorge Juárez, Lucas Chiozza; Francisco Molina y Cristian Menéndez. DT: Matías Módolo.

Racing de Córdoba (1): Joaquín Mattalía; Juan Cruz Arguello; Facundo Rivero, Wilfredo Olivera, Fernando González; Alan Olinick, Abel Bustos, Nicolás Sánchez; Javier Bayk, Lautaro Cerato y Bruno Nasta. DT: Diego Cochas.