Patricia Bullrich y Gerardo Morales encabezan actos en Jujuy este lunes

En una escala de su recorrida por el país en campaña proselitista de cara a los comicios del mes próximo, la candidata presidencial del frente Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, desarrollará este lunes en Jujuy una intensa agenda de actividades que incluye acompañar al gobernador Gerardo Morales en el acto de inauguración de varias escuelas rurales secundarias, además de encabezar un acto político en la ciudad de San Pedro, distante 65 kilómetros al este de San Salvador de Jujuy.

La referente del PRO (Propuesta Republicana) llega a esta provincia precedida por el triunfo que este domingo JxC sumó en Mendoza, el quinto mayor distrito electoral de Argentina, cuando falta un mes para la celebración de los comicios presidenciales.

Bullrich estuvo en el festejo del gobernador electo, Alfredo Cornejo, de Cambia Mendoza, donde aseguró que esta nueva victoria de la coalición anticipa un “triunfo contundente” de Juntos por el Cambio en las elecciones nacionales.

LA “PATONETA” EN JUJUY

El arribo de la candidata presidencial a Jujuy está previsto para las 9:30 y tras ser recibida por Morales y el gobernador electo Carlos Sadir junto a demás referentes de Cambia Jujuy, ofrecerán una conferencia de prensa en las oficinas de la Ciudad Cultural desde las 10:15.

Para las 12:00 está anunciada la inauguración de los establecimientos educativos, con un acto y transmisión en simultáneo que tendrá cabecera en la localidad El Acheral, departamento San Pedro, donde se habilitará uno de los flamantes edificios.

Al mismo tiempo quedarán inauguradas las escuelas secundarias rurales de Pastos Chicos, El Toro, Cianzo, Miyuyoc, La Intermedia y Puesto del Marqués, y el IES nº 3 de Susques.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, recorre el país en campaña proselitista difundiendo su propuesta electoral. Foto: Vía Jujuy

De igual manera se formalizará el inicio de obra de los proyectos Bachillerato Provincial nº 25 “Germán Choquevilca” - IES nº 2, de Tilcara; Escuela Secundaria Rural nº 4 mediada por TIC, de León; un Jardín Maternal en Perico; una escuela primaria a crear, en Pampa Blanca; Escuela de Formación Profesional nº 9 “Gregoria Matorras”.

Por último, en el acto al que asistirá invitada Bullrich también se dará inicio a obras de pavimento en los barrios Primavera y Güemes, y un puente en el barrio Belgrano de San Pedro.

Será en esa misma ciudad donde a partir de las 12:30 la exministra de Seguridad de la Nación encabezará un acto partidario en instalaciones del Club Atlético San Pedro.

“UNA TRAICIÓN DE MASSA”

Bullrich afirmó en Mendoza que en las elecciones de octubre ganará la coalición opositora que la postula en fórmula con Luis Petri para vicepresidente, y volvió a atacar al postulante libertario Javier Milei, calificándolo de “fraude total”.

“Va a ganar Juntos por el Cambio; la gente está consciente de que se necesita un cambio, un país ordenado, un liderazgo con personalidad y que se banque las cosas que hay que bancarse”, enfatizó la candidata.

Acerca de la apelación a un gobierno de unidad nacional efectuada nuevamente por el candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, en la reunión con los gobernadores del Norte Grande, incluidos los radicales Morales de Jujuy, y Gustavo Valdés de Corrientes, Bullrich criticó la actitud del ministro de Economía.

“Hablé con Morales y Valdés y me dijeron que ellos fueron a un acto institucional; mañana me reúno en Jujuy con Morales y lo vamos a aclarar, porque no se puede usar actos institucionales para un acto político. Fue una traición de Massa”, interpretó.