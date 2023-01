Milagro Sala sigue esperando el indulto del presidente Fernández

Al cumplirse siete años de su detención en Jujuy, la dirigente social Milagro Sala reiteró su deseo de recibir el indulto del presidente Alberto Fernández -quien a su vez ha dicho en numerosas ocasiones que no está en su potestad poder hacerlo-, y consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó su condena a 13 años de prisión aplicada por la Justicia provincial es el resultado de un “acuerdo político” con el gobernador Gerardo Morales, dijo la activista.

Entrevistada por el diario Página 12 de Buenos Aires, la jefa de la organización “Túpac Amaru” aseguró que “si me preguntaban hace dos años sobre el indulto, hubiese dicho que no. Que no al indulto porque tenía una pequeña esperanza que la Corte Suprema revise el expediente de pies a cabeza”, pero asintió que en cambio “hoy” le “gustaría” ser beneficiada con un “indulto”.

ACUSACIONES CONTRA LA CORTE SUPREMA

La dirigente, quien desde el año 2017 permanece bajo arresto domiciliario que cumple en su casa del barrio Cuyaya de esta capital, recordó el fallo de diciembre pasado en el que el máximo tribunal de la Nación dejó firme la condena a 13 años de prisión en su contra en el marco de la causa “Pibes Villeros”, en la cual se la acusó por asociación ilícita y defraudación al Estado.

Sala acusó que ese dictamen “es una confirmación política, un acuerdo con Morales”, y lamentó que los miembros de la Corte “no se tomaron el trabajo de revisar” la causa.

Al mismo tiempo interpretó que tanto ese fallo como el de la coparticipación en favor de la ciudad de Buenos Aires en su disputa contra el Gobierno nacional “ha demostrado que la Corte tiene colores políticos”.

En junio del año pasado, apenas llegado de un viaje al exterior el presidente Fernández vino a Jujuy para visitar a Milagro Sala en la clínica privada donde permanecía internada por un cuadro de trombosis. Foto: Vía Jujuy

La líder de la “Túpac Amaru” dijo también en la entrevista que desea “rendir cuentas” ante la Corte Interamericana (CIDH) para mostrar “todo el trabajo que hicimos, de todas las construcciones, que nunca robamos nada”.

En diciembre último, después de que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 13 años de prisión contra la dirigente social por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas, el presidente Alberto Fernández volvió a descartar que pudiese indultarla.

El alto tribunal rechazó un recurso extraordinario que había presentado la defensa de Sala. “No se ha demostrado mínimamente la configuración de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte”, expresó la resolución difundida el mes pasado.

Por su parte, Fernández explicó que solo puede otorgar indultos para sentencias dictadas por la Justicia federal, algo no aplicable para el caso de la exlegisladora, ya que fue condenada en 2019 por un tribunal de la provincia de Jujuy, que la consideró coautora de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, cometidos entre 2003 y 2015.

“Tengo la convicción de que todo el proceso a Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible y me parece que la solución no pasa por un indulto, porque la Constitución me lo prohíbe”, dijo Fernández en aquel momento.