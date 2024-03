Liliana Hamame cuenta cómo es ser mujer, madre y empresaria exitosa en Jujuy

Con una trayectoria de esfuerzo, dedicación y amor por su trabajo, Liliana Hamame compartió con VíaJujuy su historia como mujer, madre, docente y exitosa empresaria. Sus comienzos en la actividad fueron a los 24 años con un proyecto llamado “El Campeón”, emprendimiento que con mucho esfuerzo se transformaría una de las librerías más reconocidas de Jujuy.

Ubicada en la esquina de Güemes y Balcarce, en el centro de San Salvador de Jujuy, el emprendimiento empezó como bazar y polirrubro, pero “al año de tener el negocio decidimos potenciar la parte de la librería”, comienza relatando la entrevistada con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Liliana Hamame acompañada por su equipo de colaboradores, en uno de los locales que dirige en San Salvador de Jujuy. Foto: Redacción Vía Jujuy

“Ser profesora es una vocación hermosa. Ejercí veinte años como profesora de geografía en el Centro Polivalente de Artes”, cuenta también recordando su paso por la docencia, pero reconoce que su espíritu emprendedor la llevó a buscar nuevos horizontes junto a su esposo. “Empezamos muy de abajo en 1987; después de 37 años podemos ver los frutos”, afirma con orgullo, demostrando que la perseverancia y el trabajo duro son la clave del éxito.

Su incursión en el mundo empresarial cobró impulso con la adquisición de una juguetería en quiebra que luego se transformaría en “El Mundo de los Chicos”, proyecto que marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndose en el primer negocio a su nombre.

Ayer y hoy: un proyecto comercial en el rubro juguetería evolucionó hacia lo que actualmente es "Ana Victoria", una esquina que es referencia en decoración y diseño en Jujuy. Foto: Redacción Vía Jujuy

Su visión y versatilidad la llevaron a transformarlo en una regalería, para finalmente centrarse en diseño y decoración, una pasión que la define. “‘Ana Victoria’ -como se denomina el local situado justo al frente de ‘El Campeón’- nació como regalería. Queríamos enfocarnos en regalos para hombres, que siempre es complicado, pero luego mutó a lo que sería diseño y decoración, que es algo que me encanta”, explica.

Su compromiso con la actividad va más allá de lo comercial, ya que permanentemente se la ve interactuando con el público. “Siempre estoy en contacto con los clientes”, lo que valora como una experiencia satisfactoria “ya que varias generaciones pasaron por ‘El Campeón’”, dice con emoción.

MUJER, MAMÁ, EMPRESARIA

La maternidad no fue un obstáculo para Liliana Hamame, quien supo combinar la crianza de sus hijas con la gestión de sus negocios. “Iba con mis dos hijas a todos lados, atendía el negocio y por debajo jugaba con las nenas porque no podíamos darnos el ‘lujo’ de tener empleados” en esos inicios, recuerda.

La tradicional librería "El Campeón", en la esquina de calles Güemes y Balcarce, en la capital jujeña. Foto: Redacción Vía Jujuy

Dice también que además de los desafíos personales y profesionales, nunca dejó de bregar por el crecimiento constante de sus negocios y al mismo tiempo el bienestar de su equipo de colaboradores: “Siempre busco el bienestar y la capacitación del personal”, enfatiza.

Con una plantilla de 15 empleados a su cargo entre ambos negocios, Hamame enfrentó los desafíos impuestos por la aparición del Covid-19. “En la pandemia pudimos cumplir con todo gracias a los ahorros que logramos tener”, asegura con satisfacción.

El rubro diseño y decoración "es algo que me encanta" y de allí la pasión transformada en negocio, dice Liliana Hamame. Foto: Redacción Vía Jujuy

De igual manera, su visión empresarial se ve reflejada en su actitud positiva frente a la competencia, lo que resume contando que “cuando empecé con la juguetería, abrieron tres más a la vuelta, pero yo no lo veo como competencia”, por cuanto “el cliente tiene la opción y sin embargo nos eligen por precio y calidad”, asegura.

Finalmente, en referencia a la conmemoración de la jornada del 8 de Marzo, la destacada empresaria jujeña afirmó que en los últimos tiempos “el rol de la mujer se reivindicó en el mundo empresarial” y se remite a su propia experiencia personal al expresar que “soy una mujer que no me quedo quieta, y me llena de orgullo cuando la gente se acerca y me felicita por mi crecimiento”, concluye Liliana Hamame.