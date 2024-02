La Ley Ómnibus “encubre una reforma constitucional”, interpretó Chaher

Ratificando sus dichos y su rechazo a la denominada “Ley Ómnibus” impulsada por el Poder Ejecutivo nacional, la diputada nacional por Jujuy Leila Chaher denunció que “este proyecto encubre una reforma constitucional y tiene tres efectos grandes: promueve el centralismo, genera mayor concentración de la riqueza y promueve la extranjerización de nuestras tierras productivas, bienes y recursos naturales”.

La iniciativa enviada por el presidente Javier Milei al Congreso será sometida este martes a una discusión “artículo por artículo” en la Cámara de Diputados, tras tres jornadas de un tenso debate y después de haber sido aprobado en general el pasado viernes por 144 votos a favor y 109 en contra, la semana pasada.

“SON TODOS LOS MISMOS”

En ese marco, al hacer uso de la palabra la diputada Chaher avisó que “no voy a ser cómplice con esta estafa y este saqueo a nuestro país” y fundamentó sus expresiones afirmando que “todo esto es una reedición de los que ya gobernaron la Argentina: el primero a fuerza de una dictadura cívico militar en el ‘76; luego con el menemismo; el Gobierno de la Alianza y el macrismo”.

“Por eso, los personajes de esta farsa son todos los mismos: Luis ‘Toto’ Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich”, agregó.

Con adjetivos como “insólito, descabellado e improvisado”, criticó el tratamiento del proyecto, lo que consideró “una farsa libertaria, porque hicieron como si se debatiera el proyecto de ley en las comisiones, pero finalmente se debatía en el hotel Savoy; hicieron como si firmaran un dictamen de mayoría, pero finalmente firmaron una hoja en blanco; hicieron como si respetasen la institucionalidad cuando en verdad se juntaban en un departamento en Recoleta”, aseguró.

La diputada jujeña Leila Chaher ratificó su rechazo a la iniciativa de "ley ómnibus" enviada por el Poder Ejecutivo nacional para su tratamiento en el Congreso de la Nación. Foto: Vía Jujuy

“Montaron esta farsa a fuerza de aprietes y amenazas para que la oposición dialoguista tenga algo con qué volver a sus provincias, con alguna pequeña victoria, sino (esos diputados) no van a poder explicar cómo votaron”, sostuvo a la vez.

Según la legisladora jujeña, existen “otras alternativas” que no significan un “ajuste para los argentinos y argentinas”.

“Nos quieren hacer creer que somos un país de fracasados para finalmente quebrar la autoestima y derrotarnos, pero desconocen tanto nuestra historia que de los momentos de mayor dificultad el pueblo siempre salió”, refirió.

GANADORES Y PERDEDORES CON LA LEY ÓMNIBUS

En su exposición Chaher dijo asimismo que el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos resulta un instrumento que “afecta a millones de argentinos, pero que también tiene grandes ganadores: (los empresarios) Eduardo Elsztain, Paolo Rocca, Alejandro Bulgheroni, Marcos Galperin, Gerardo Whertein y Eduardo Eurnekian”, enumeró la referente kirchnerista.

“Yo no creo que este proyecto de ley le dé más libertad a ningún argentino. No existe libertad sin igualdad”, planteó luego objetando “las facultades delegadas y los súper poderes que le quieren dar al presidente”, y desde esa perspectiva adelantó que “por conciencia histórica, con coherencia, por mandato del voto popular del pueblo jujeño, voy a votar en contra de este proyecto, porque es mentira que no hay alternativa”.

En su opinión, “existe otro camino, nosotros lo conocimos cuando Néstor Kirchner recibió este país con la verdadera peor herencia de la democracia”, escenario que el santacruceño enfrentó -dijo Chaher-, “con coraje y creatividad, siendo fuerte con quien realmente se debe ser y no con lo débiles”, subrayó.

La votación en particular -artículo por artículo- de la iniciativa del Gobierno comenzará este martes a las 14:00, cuando la sesión en la Cámara Baja se retome tras el cuarto intermedio abierto el pasado viernes.