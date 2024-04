“La emergencia es salarial”, dice Sebastián López, del SEOM Jujuy

En el marco de una conferencia de prensa convocada por la multisectorial sindical Intergremial de Jujuy, el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Sebastián López, se quejó de que las autoridades provinciales “siguen dilatando el tratamiento de la paritaria, distrayéndonos con una ley de emergencia que ya no tiene sentido seguir tratándola, puesto que ha sido el propio ministro (de Hacienda, Federico Cardozo) quien ha dicho que las cuentas de nuestra provincia están en orden, que hay un equilibrio fiscal, por lo cual no hay una necesidad de continuar con el tratamiento de esa ley”, argumentó.

En referencia a la situación particular de los trabajadores municipales, López, además de coincidir con su par de APOC Jujuy, Susana Ustarez, respecto de la “imposibilidad de llegar a fin de mes” con los salarios, mencionó que hay unos seis mil municipales a la espera del pase a planta permanente, y otros tantos a la espera de la recategorización.

Por otro lado, también visibilizó la conflictividad del sector con los municipios de San Salvador de Jujuy, El Carmen y Maimará.

“Pedimos la inmediata reapertura de la paritaria para resolver los problemas urgentes y reales que tienen los trabajadores en nuestra provincia; que no sigamos distrayendo con el tratamiento de una ley que lo único que vendría a hacer es cercenar derechos. Necesitamos soluciones reales a los problemas que tenemos: el ‘tarifazo’ y el hambre que están pasando los trabajadores. La emergencia es salarial”, sintetizó el sindicalista municipal.

“HAY PLATA” EN JUJUY

A su turno, Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública, APUAP, coincidió sobre los tiempos que se acortan de cara a la liquidación de haberes, lo que dejaría a los estatales sin paritarias por el mes de marzo.

“Estamos a 16 de abril y no tenemos una propuesta de recomposición salarial para este mes pese a que existen los fondos en la provincia para dar respuesta a la demanda general y específica de cada uno de los sectores de la administración pública”, expuso y sustentó: “El Gobierno provincial, en los primeros tres meses del 2024, ha recibido, solamente en materia de coparticipación, más de 180 mil millones de pesos, lo cual implica un aumento de casi el 205 por ciento en relación a los tres primeros meses del año pasado, y a eso hay que agregar la recaudación propia, que también vino en ascenso en estos meses”.

Nicolás Fernández (izq.) y Sebastián López (centro), en la conferencia de prensa de la Intergremial de Jujuy. Foto: Prensa Cedems

“Entendemos que no es un problema económico sino político, de decisión política del Gobierno provincial de descargar el ajuste sobre la espalda de los trabajadores y los sectores populares en nuestra provincia”, acusó Fernández, y exigió: “Tenemos que ser convocados y tiene que haber un ofrecimiento salarial; no puede ser que a esta altura del mes, habiendo tenido los salarios congelados en la paritaria del mes de marzo, no tengamos un ofrecimiento”.

Por otro lado el titular de APUAP denunció que “este Gobierno tiene que rendir cuentas de la Cuenta de Inversión del año 2023; estamos a abril y todavía no han entregado” ese informe, “y si tenemos que analizar la rendición de cuentas del año 2022 nos damos con que en la provincia hay un despilfarro de dinero tremendo”.

Fernández también aseguró que, en caso que el dinero de la coparticipación federal y los recursos de recaudación propia no sean suficientes para hacer frente a los reclamos de los trabajadores estatales, “hay de dónde sacar”.

En este sentido apuntó a que existen sectores a los que “no se le cobra lo que corresponde; hablamos, por ejemplo de lo que dejan en la provincia las empresas mineras que explotan el litio: se llevan nuestros recursos naturales y dejan migajas en el erario público”, aseveró.

Finalizando y coincidiendo con sus pares preopinantes, el dirigente sostuvo que “la situación no da para más, hay un ajuste tremendo sobre el bolsillo de los trabajadores, ‘tarifazos’, una inflación que no se controla, una devaluación permanente de la moneda; es un combo muy difícil de sostener para los trabajadores y sus familias”, concluyó describiendo un escenario de magnitud nacional.