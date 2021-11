De las 1.721 mesas de votación en la provincia de Jujuy, distribuidas en 351 escuelas, seis de ellas son a las que llegan “urnas mulares”, así llamadas porque llegan a destino a lomo de estos equinos.

//Mirá también: Elecciones 2021: comenzó la distribución de 100 mil urnas en todo el país

“Durazno, Molulo, Abra Mayo, Yala de Monte Carmelo, Valle Colorado y Alto Calilegua son las seis mesas donde las urnas llegan en mulas”, confirmó Manuel Álvarez del Rivero, secretario electoral del Juzgado Federal nº 1, que tiene competencia electoral e integra la Junta Nacional Electoral en Jujuy.

“Las mesas no tienen ninguna particularidad en sí, salvo en cómo se llega. Más allá de eso, la mesa es lo mismo que en el resto del país”, amplió.

Manuel Álvarez del Rivero, secretario electoral del Juzgado Federal nº 1 de Jujuy.

GARANTIZAR EL DERECHO A VOTAR

“La realidad es que la geografía hermosa y tan vasta que tenemos en la provincia genera estas particularidades. Nuestro trabajo en la justicia electoral radica en generar las condiciones para que todos los electores podamos ir a las urnas, garantizar que todos los ciudadanos, sea donde sea que vivan, tengan la posibilidad y el derecho de ir a las urnas y elegir a nuestros representantes”, explicó Álvarez del Rivero.

Con 25 electores, la mesa de Alto Calilegua es de las más chicas de la provincia. Para comparar, la de Molulo más que la duplica: tiene 59 ciudadanos y ciudadanas inscriptas para votar en ella.

La única diferencia con respecto a las ubicadas en zonas mejor comunicadas es que la información de estas urnas muleras suele ser de las últimas en ser cargadas.

Cuando uno ve en el resultado en las páginas web no están el 100% de la mesas cargadas se trata de este tipo de mesas, desde las cuales no se puede realizar la transmisión de datos.

En su punto más alto, el camino a Molulo alcanza unos 4.700 metros de altitud, lo que requiere de personal avezado y animales de carga apropiados para la misión de llevar las urnas a esa región jujeña.

“El escrutinio provisorio, que es el que se conoce normalmente, no tiene ningún valor jurídico. No está a cargo de la justicia, sino del Ministerio del Interior. El definitivo se hace cuando llega la documentación. En general, no surgen inconvenientes y el resultado termina siendo similar”, rememoró Álvarez del Rivero.

Cuando la urna de Alto Calilegua llegue físicamente el lunes a San Salvador, será la culminación del trabajo de diversos actores.

AUTORIDADES DEL COMICIO

En la Provincia, detalló el funcionario judicial, “las elecciones están a cargo del doctor Esteban Hansen” del juzgado federal con competencia electoral, con el coronel Hernán Aoki como máxima autoridad electoral de la Provincia.

“Además -agregó- está el personal de Correo Argentino, que tiene como jefe a Miguel Cabezas, a cargo del despliegue y repliegue de las urnas”.

El Ejército o la Gendarmería custodian las urnas durante el trayecto para que no haya inconvenientes.

//Mirá también: Elecciones 2021: el transporte público será libre y gratuito todo el domingo

- Télam: ¿Suele haber inconvenientes en lugares con tan pocos votantes?

- Álvarez del Rivero: A veces no son las más sencillas. En este caso, compiten tres listas para las bancas de diputados nacionales: el Frente de Todos, Cambia Jujuy y el Frente de Izquierda. En este caso, son solo cargos nacionales. Pero a veces son locales y, no en Alto Calilegua, pero en otros lugares ha habido inconvenientes.