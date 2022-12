La boxeadora Brenda Carabajal es “ciudadana distinguida” de Jujuy

Mediante la minuta de declaración n° 50/2022 el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy reconoció a la boxeadora Brenda Carabajal como “ciudadana distinguida” de esta capital en virtud de su trayectoria deportiva, su condición de campeona mundial en la disciplina del pugilismo y como referente de las mujeres jujeñas en general.

Una copia de dicha declaración le fue entregada a “La Pumita” -como es ampliamente conocida por el público- por el presidente del Concejo, Lisandro Aguiar, en un acto cumplido en la sala de sesiones de la sede parlamentaria del barrio Los Huaicos.

Concejales de la ciudad recibieron a la boxeadora Brenda "La Pumita" Carabajal para entregarle la declaración de "ciudadana distinguida" que le fue otorgada. Foto: Vía Jujuy

“Queremos destacar que Brenda Carabajal fue campeona, con todo lo que eso conlleva”, comenzó diciendo el concejal Leandro Giubergia al resaltar los méritos de la boxeadora jujeña nacida en Palma Sola. “Este es un un reconocimiento al esfuerzo, a la trayectoria de lucha para posicionar a la mujer en un aspecto que muchas veces era una cuestión exclusivamente relativa a los hombres, y eso permite ver todo el potencial que tiene el pueblo jujeño”, argumentó el legislador.

También asistieron al acto las ediles Patricia Moya, María Galán y Melisa Silva, sus pares los concejales José Rodríguez Bárcena y Roberto Brizuela, y numerosos empleados del Concejo.

EMOCIÓN, REFLEXIÓN Y AGRADECIMIENTO

Previo a la entrega de la distinción se proyectó un video “que emocionó hasta las lágrimas a la boxeadora”, apuntó un vocero parlamentario.

Al agradecer la distinción, Carabajal expresó su alegría y reflexionó en el sentido de que “uno tiene que ser consciente de lo que va viviendo, pero nunca frena, nunca para”, de manera que “hoy poder darme estos minutos para mirar atrás y poder ver todo lo que recorrí, el acompañamiento y reconocimiento de la gente, eso es lo que vale y para mí ese es mi gran premio”.

Consideró a la vez que “este es un premio a estos casi 18 años que estoy dentro del mundo del boxeo, de pelearla para que el boxeo pueda surgir en la provincia, poder haber empezado ese sueño y cumplirlo con el acompañamiento de mucha gente”.

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy declaró "ciudadana distinguida" a "La Pumita" Carabajal. Foto: Vía Jujuy

También expresó la pugilista su “satisfacción de saber -por este tipo de reconocimientos- que una hizo las cosas medianamente bien, y atrás de eso van surgiendo otras cosas que una no espera, no lo planifica”, por lo que resulta que es “doblemente premiada, porque la vida y la gente me va sorprendiendo con otras cosas que no están en los planes”.

Sobre la emoción provocada por el resumen contenido en el video reconoció que por lo general una persona “no se toma ese tiempo para darse cuenta de todo lo que recorrió, pero si miro atrás y veo cuando empecé a entrenar, cuando tenía 14 años, era imposible ver una mujer en el ring porque no había; o cuando recién arranqué a competir, era discriminada, por así decirlo, porque la mujer ‘no podía’ hacer boxeo, ‘no estaba hecha’ para hacer boxeo, y haber dado vuelta esa parte de la historia me da la satisfacción de saber que con empuje, con ganas y con trabajo todos los días, se puede revertir muchas situaciones”, concluyó “La Pumita” Carabajal.