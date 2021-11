La campaña de vacunación contra el coronavirus en Jujuy sumará desde el próximo lunes la aplicación de terceras dosis a personal de salud y a mayores de 60 años con comorbilidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos a nivel nacional, confirmaron autoridades del Ministerio de Salud provincial.

“Ya desde la semana pasada empezamos con el refuerzo a mayores de 50 años con la vacuna Sinopharm, y ahora, con la autorización de la ministra Carla Vizzotti, podremos abrir la vacunación a personal de salud y todos los mayores de 60 con comorbilidades”, dijo el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, en oportunidad de dialogar con los medios de comunicación de la ciudad de La Quiaca.

El ministro de Salud Gustavo Bouhid anunció que personal de salud y mayores de 60 años con comorbilidades comenzarán a ser vacunados con terceras dosis de Sputnik y AstraZeneca.

“Nos venimos preparando desde finales de julio para aplicar esta estrategia de vacunación en Jujuy y solicitando al Ministerio de Salud de la Nación la autorización correspondiente en los meses de agosto, septiembre y octubre, sin obtener una respuesta favorable. No sé si tendrá que ver con las elecciones o no; pero ahora, gracias a Dios me permitieron abrir la Provincia y que podamos poner la tercera dosis” a disposición de la comunidad.

Al respecto agregó que esta nueva ronda “se irá abriendo a todas las franjas etarias a medida que haya disponibilidad de vacunas, ya ahora con Sputnik y AstraZeneca”, especificó.

“En Jujuy, el que hasta ahora no se vacunó es porque no quiso”, sostuvo Bouhid en otro tramo de sus declaraciones, y tras reiterar su pedido a la población en general a que se inmunice, afirmó que “estamos vacunando en todos los puestos de salud, en hospitales y vacunatorios móviles”, todo con el propósito de que “mientras más seamos los vacunados, mejor nos va a ir contra el coronavirus”, alentó.

TERCERA DOSIS A DISPOSICIÓN

Acerca de cómo será implementada la nueva ronda de vacunación para aplicar la tercera dosis, el jefe de la cartera sanitaria detalló que al personal de salud del sistema público se lo vacunará en los propios hospitales y puestos de salud en los que trabajan, en tanto que el personal del sistema privado será citado en forma ordenada de acuerdo con un cronograma a informarse desde el lunes, en los vacunatorios que funcionan en el CEPAM y en el RIM 20, en esta capital.

En cuanto a las personas mayores de 60 años con comorbilidades, el Ministro indicó que concurriendo a cualquiera de los CAPS o los vacunatorios habilitados en la provincia los interesados podrán acceder a la tercera dosis del suero inmunizante, bajo la modalidad de demanda espontánea.

En su reporte diario emitido al cierre de la jornada del sábado, la Subdirección Provincial de Epidemiología informó la detección de once nuevos casos de COVID-19 en Jujuy, en tanto que 16 pacientes recibieron el alta médica. A su vez el Registro Civil de la Provincia comunicó el deceso de dos hombres de 76 y 83 años de edad.

Esas cifras permiten colegir que al finalizar la primera semana del mes de noviembre, 415 personas se encuentran cursando la enfermedad en el territorio.