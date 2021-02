Confirmando los temores de buena parte de la comunidad y los presagios de los trabajadores del sector, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, reconoció un recrudecimiento de la nueva ola de contagios de Covid-19 en la provincia, incremento que tiene relación “con los festejos de Carnaval”.

A modo de referencia se puede mencionar que una semana antes del denominado Carnaval Grande, en Jujuy se registraba 722 casos activos (viernes 05/02/020); en el fin de semana largo esa cifra ascendió a 788 (sábado 13/02/2020), para después dar un vertiginoso salto hasta llegar a 1.100 enfermos que cursan la enfermedad actualmente (en base a datos del martes 23/02/2020).

En declaraciones periodísticas el ministro Bouhid habló de la situación epidemiológica en la provincia diciendo que en las últimas horas se registró “un aumento de casos tanto en el sector público como el privado”, lo que se vincula “con los festejos de Carnaval”.

No obstante la escalada de diagnósticos positivos, el Ministro descartó que haya “circulación comunitaria” del virus en el territorio.

El Ministerio de Salud de Jujuy desplegó operativos de rastrillaje en la Quebrada, en busca de casos de coronavirus. (Archivo Vía Jujuy)

En este contexto, desde el comienzo de la semana los equipos del área de Salud provincial están abocados a realizar operativos de rastrillajes sanitarios en las jurisdicciones quebradeñas de Tilcara y Humahuaca, donde hubo aglomeración de personas festejando masivamente.

Finalizado ese trabajo, los responsables de dichas tareas deberán entregar a sus superiores un informe de los resultados obtenidos y con ello las autoridades dispondrán el curso a seguir para hacer frente al panorama diagnosticado.

Contagioso carnaval

Durante el fin de semana largo de carnaval, la Policía de la Provincia registró gran cantidad de transgresiones al decreto acuerdo n° 2.075 dictado en el marco de la pandemia de Covid-19.

Ejemplo de esto son las 156 actas contravencionales y las 278 personas detenidas en el periodo del jueves 11 al martes 16 de febrero.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que en el transcursos de esos días los policías levantaron infracciones por obstaculizar el libre tránsito peatonal y vehicular; por no usar barbijo; exceso de horario permitido; evento no autorizado; por no utilizar el casco; aglomeración de personas; baile; por venta de bebidas alcohólicas sin autorización; falta o vencimiento de R.E.B.A; personas ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública; ruidos molestos; reuniones sin habilitación para “desentierro” del carnaval; espectáculo no autorizado; fiestas clandestinas; y por no respetar las medidas sanitarias.

Gustavo Bouhid, ministro de Salud de Jujuy. (Archivo Vía Jujuy)

Así las cosas, de cara al escenario epidemiológico presente el ministro Bouhid explicó que “lo que hay que hacer es aislar y testear” para controlar “el foco de contagio”, además de llegar “tempranamente con la medicación e internación domiciliaria al paciente”, completó el jefe de la cartera sanitaria jujeña.