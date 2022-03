El colapso del sistema de potabilización de agua provocado por las torrenciales y persistentes lluvias caídas en los últimos días en gran parte de la provincia, va siendo superado paulatinamente -en la medida que el clima lo permite- por las cuadrillas y equipos técnicos de la empresa estatal Agua Potable de Jujuy. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el territorio provincial continúa bajo alerta amarilla por fuertes tormentas que podrían formarse en las próximas horas.

Un comunicado de Agua Potable S.E. distribuido por conductos oficiales reiteró que “las intensas precipitaciones en la provincia produjeron alta turbiedad” en el agua de las plantas potabilizadoras, a la vez que las crecidas de los ríos y arroyos dañaron las tomas de agua, frente a lo cual su personal “trabajó exhaustivamente durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy para reparar los severos daños causados en las tomas de agua, en las plantas y en las bombas”.

Las copiosas lluvias de los últimos días han producido numerosos inconvenientes en diferentes puntos de la provincia de Jujuy. Foto: Vía Jujuy

Así es como “los depósitos comenzaron a recuperar sus niveles para abastecer y transportar agua” y por ello “en el transcurso de la jornada se recuperará la presión y se restablecerá el servicio de manera paulatina”, dijo la proveedora.

El servicio había comenzado a normalizarse el jueves por la tarde, pero esa noche “otro golpe de turbidez ingresó a las plantas y cortes de energía dejaron sin funcionamiento a los equipos electrodependientes”.

No obstante el anuncio del progresivo restablecimiento del servicio, la empresa ha requerido “a la población en general hacer un uso estrictamente racional del servicio de agua, hasta tanto se normalice la situación climatológica en nuestra provincia”.

Al respecto, cabe decir que el panorama meteorológico no mejorará, por lo menos en las próximas horas, según se desprende de un reporte del Servicio Meteorológico Nacional, que ha informado que la provincia de Jujuy continúa bajo alerta amarilla por fuertes tormentas, acompañadas por eventual caída de granizo, frecuente actividad eléctrica e intensas ráfagas.

DAÑOS Y PERJUICIOS DE UNA SEMANA DE LLUVIAS

Las intensas lluvias provocaron en los últimos días desbordes de ríos y arroyos, por lo que se debió proceder a la evacuación de familias y obligó a la interrumpir la circulación en la ruta nacional 34, en la región productiva de la provincia, como también el tránsito en algunos puentes.

La magnitud de los daños causados por las lluvias quedó puesta de manifiesto asimismo en el informe de Agua Potable, que menciona trabajo realizados en el barrio Chijra de esta capital, donde la corriente del río homónimo arrastró un importante acueducto, y se tuvo que construir un empalme aéreo a través de una pasarela peatonal, para poder restituir el servicio.

Los altísimos niveles de turbiedad y daños provocados por la fuerza del caudal en las tomas de agua, llevaron al colapso a varias plantas potabilizadoras en Jujuy. Foto: Vía Jujuy

De igual manera se apunta que “el servicio de agua potable es electrodependiente, por lo que la provisión también se ve afectada por los cortes de energía eléctrica producidos en las localidades en las que se sitúan las plantas potabilizadoras y bombas”.

El aviso de alerta meteorológica abarca la zona de la Puna y departamentos cordilleranos de gran parte de Jujuy, y se extiende al área de la pre puna de Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta.

RECOMEDACIONES A LA POBLACIÓN ANTE EL ALERTA

Ante la alerta amarilla, la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy comunicó que en la región Puna, que incluye a los departamentos Yavi, Cochinoca, Rinconada y Santa Catalina, como también en la región de la Quebrada de Humahuaca, que comprende a Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, el estado de transitabilidad vigente es “con precaución” y dado que se espera lluvias y tormentas con caída de granizo, el organismo recomendó a los conductores de vehículos circular con precaución por los corredores viales respetando las señales de tránsito y las velocidades máximas, mantener la distancia de frenado, no detenerse bajo los árboles y evitar circular en horario nocturno.

Por su parte el SMN recomendó a los pobladores de las zonas afectadas que eviten realizar actividades al aire libre, que no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad ante la posibilidad de que puedan caerse, y que no saquen la basura para no impedir que el agua escurra en la vía pública.