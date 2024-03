Blanca Juárez, sinónimo en Jujuy de liderazgo y empoderamiento femenino

“La verdad es que yo elegí la carrera de ciencias económicas por vocación. Con el tiempo me di cuenta de que era una profesión en la que habían incursionado más los varones que las mujeres. Al principio, las mujeres que se inscribían para ser contador público, licenciado en administración o licenciado en economía, eran muy pocas”. Es la voz de la contadora Blanca Juárez, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy (CPCEJ), quien con motivo del “Día Internacional de la Mujer” recibió a VíaJujuy para hacer un recorrido por su destacada trayectoria.

Haciendo foco en la participación femenina en el mundo de las ciencias económicas y su experiencia personal en un campo tradicionalmente dominado por varones, con satisfacción la entrevistada reconoció que con el paso de los años, esta tendencia fue cambiando e incluso destacó que en la actualidad, cada vez más mujeres participan y ocupan roles de liderazgo en los Consejos Profesionales de la actividad.

En el caso particular de Jujuy refirió que “la matrícula está bastante equilibrada entre varones y mujeres, lo que refleja un avance significativo en la participación femenina en las ciencias económicas y carreras afines”.

MUJERES LÍDERES, MAYOR RENTABILIDAD

De igual manera, por su rol dirigencial tiene la posibilidad de interactuar con el mundo empresarial y emprendedor, lo que le ha permitido observar el desarrollo de la mujer en estos ámbitos: “La participación de la mujer en el mundo de los negocios no debe verse como una competencia con los varones, sino como el desarrollo y valoración de las habilidades y capacidades que poseen las mujeres”, alienta.

Actualmente "se observa un crecimiento en la rentabilidad de las empresas lideradas por mujeres, lo que demuestra el potencial y las capacidades de liderazgo que poseen", destacó Blanca Juárez. Foto: Redacción Vía Jujuy

Pero a pesar de los avances, todavía existen desafíos por delante, reconoce: según estadísticas globales, “solo el 18 por ciento de los proyectos emprendedores están liderados por mujeres, y en el ámbito de la conducción de grandes corporaciones, solo el treinta por ciento tiene a una mujer como CEO”, apunta.

Sin embargo, resalta que “se observa un crecimiento en la rentabilidad de las empresas lideradas por mujeres, lo que demuestra el potencial y las capacidades de liderazgo que poseen”, dice con énfasis para alentar a sus pares a lanzarse a desafíos de esas escalas.

“PENSABAN QUE ‘ME QUEDABA GRANDE EL SACO’”

En cuanto a su experiencia personal, la contadora Juárez recuerda que “cuando me postulé para la presidencia del Consejo, no contaba con todo el apoyo, especialmente de la matrícula masculina, aunque también había un sector de matrículas femeninas que pensaron que me iba a quedar ‘grande el saco’. Siempre (el CPCEJ) había estado conducido por varones, pero para mí fue un enorme aprendizaje tratar de gestionar por y para todos los matriculados”, afirma.

Previo a asumir la responsabilidad de la conducción, Juárez tuvo activa participación en diversas comisiones de la entidad. “Siempre sentí esa vocación de trabajar en equipo, de trabajar en las distintas actividades y comisiones que tenía el Consejo”, recordó reconociendo que siempre fue impulsada por su espíritu colaborativo y participativo.

Así es como a lo largo de los años trabajó para “representar y escuchar las inquietudes” de sus colegas, fomentando la “participación y colaboración de todos los matriculados para el crecimiento colectivo”, y es con ese criterio que desde que ejerce la presidencia de la entidad colegiada busca “promover la formación permanente y capacitación de los profesionales en ciencias económicas” de toda la provincia, apuntó.

Durante la gestión de la contadora Blanca Juárez el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy viene experimentando una marcada expansión en materia de infraestructura -en la sede central y el interior provincial- y en servicios a los matriculados. Foto: Redacción Vía Jujuy

En lo que hace a la vida interna de la entidad, dijo que lleva adelante su gestión “reconociendo que el crecimiento del Consejo requiere una administración ordenada y recursos volcados en beneficio de la comunidad profesional”, plano en el que con orgullo subrayó que en los últimos años el CPCEJ logró expandirse también en lo territorial con la inauguración de sedes en distintas ciudades, brindando servicios y apoyo a los profesionales en el interior jujeño.

Con la misma mirada, Juárez lleva adelante junto al cuadro directivo del Consejo la misión de “acompañar a los jóvenes profesionales y al sector empresarial, fomentando un cambio generacional y contribuyendo al desarrollo económico de la provincia”, definió la reconocida dirigente jujeña.

UNA LABOR POR EL BIENESTAR COLECTIVO

Además de su labor en el CPCEJ, Blanca Juárez trabaja activamente para fortalecer las relaciones entre entidades empresariales y cámaras afines, haciendo un aporte profesional integral a la comunidad coadyuvando tanto al crecimiento del sector privado como a la eficientización del sector público, haciendo eje en el rol fundamental de los profesionales en Ciencias Económicas en el manejo transparente de los fondos públicos.

Desde esa perspectiva la titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy hizo finalmente un llamado a los jóvenes profesionales jujeños para que “contribuyan -insistió- al recambio generacional y vuelquen sus conocimientos y experiencias en beneficio de su provincia”, adoptando “la generosidad, solidaridad y ética profesional como pilares fundamentales para el bienestar colectivo”, completó la contadora Juárez.