Este miércoles se confirmó el primer caso de la variante del coronavirus Ómicron en Estados Unidos. El hecho se detectó en California, según señaló la agencia federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“El individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre de 2021″, aseguró la agencia en un comunicado.

El país norteamericano confirmó el primer caso positivo de la nueva variante. (Foto: Pavlo Gonchar)

“La persona, que estaba completamente vacunada y tenía síntomas leves que están mejorando, está en cuarentena y desde entonces ha dado positivo. Todos los contactos cercanos han sido contactados y han dado negativo”, agregó.

Su caso fue detectado por los Departamentos de Salud Pública de California y San Francisco y confirmado por el CDC.

Las medidas de Estados Unidos ante la variante Ómicron

Según aseguraron fuentes oficiales, Estados Unidos realizará pruebas más estrictas y tendrá requisitos de cuarentena para los viajeros internacionales que lleguen al país.

Además, El CDC aseguró que dentro de las medidas estará incluida la realización de una prueba diagnóstica de covid-19 un día antes de la salida del país.

También se evalúa imponer pruebas diagnósticas obligatorias al llegar, e incluso una cuarentena obligatoria, independientemente del resultado de la prueba, según informó el Washington Post.

Joe Biden descartó aplicar restricciones a la circulación

Al comienzo de esta semana, Joe Biden aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca que la nueva variante ”es motivo de preocupación, pero no de pánico”.

Joe Biden. El presidente de Estados Unidos recibió la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus. (Foto / Gobierno de Estados Unidos)

“Lucharemos contra esta variante con acciones científicas y con conocimiento y velocidad, no con caos y confusión”, aseguró el mandatario, señalando que no habrán más restricciones de viaje y que cree que no hay necesidad de declarar cuarentenas o medidas restrictivas por esta nueva variante.

