Calor, calor y más calor, eso es lo que están sufriendo los europeos por estos días en sus respectivos países. De esta manera, los meteorólogos ya advierten de una “situación opresiva” en el viejo continente, mientras que también se suceden incendios que están alertando a la población.

Calor infernal en Inglaterra: Un hombre se pone crema solar en el Green Park de Londres, Reino Unido.

Con combos de sequías, incendios y muchísimo calor, la situación climatológica en Europa dista por mucho de ser la mejor, con temperaturas extremas y sostenidas.

En esa línea, la capital inglesa, Londres, ya se acerca a romper su propio récord histórico, superando por primera vez los 40 °C, al tiempo que en España ya se contabilizan 510 muertes a causa de las elevadas cifras en el termómetro.

En ese sentido, el Instituto de Salud español Carlos III, detalló que desde el 10 al 16 de julio, ya perdieron la vida 510 personas a causa de las elevadas temperaturas, siendo el fin de semana el momento en que más se concentraron los decesos, con 273 entre el sábado y el domingo.

Alerta roja en Inglaterra

Por primera vez, la ciudad de Londres podría traspasar la línea de los 40° C, por lo que las autoridades declararon el alerta roja en esa región. Mientras tanto, se establece el alerta naranja en el resto del Reino Unido.

Incluso la oficina meteorológica británica ya anunció que el calor sofocante está afectando no solo a las personas, sino también a las infraestructuras, por lo que advierten que Londres podría estar sufriendo una “situación muy opresiva”.

Sequía en Italia

Entretanto, en Italia la situación no está mejor. Las temperaturas alcanzan los 42° C y tan solo bajan a 30° C a la noche. A esto se le suma una gran sequía que es la mayor en los últimos 70 años, lo que hace que el país se vea muy afectado.

Ya se anunció que el transcurso de los próximos días será “la semana más calurosa de 2022″, ya que estará afectando a la región el anticiclón africano conocido como “Apocalypse4800″.

El calor se vuelve agobiante en Turín, Italia. Foto: Alberto Gandolfo/LaPresse vía AP/Archivo.

Lo preocupante, a su vez, es el ascenso de las temperaturas en los glaciares, lo que puede llegar a generar catástrofes naturales tales como el desprendimiento de hielo, así como sucedió en la Marmolada en los Dolomitas, en los Alpes orientales italianos, lo cual generó 11 muertos.

Francia, con 15 departamentos en alerta roja

El recorrido nos lleva a Francia, donde 15 departamentos de la costa atlántica están atravesando un estado de alerta roja. En el puerto Bretón también se dieron récords de temperatura, alcanzando los 35,8° C (el anterior récord fue inferior y databa de 1949), aunque lo más grave en esta región son los incendios que la golpean.

Entretanto, unas 11.500 personas fueron evacuadas en diferentes localidades francesas debido a los incendios del sur de Burdeos, donde el fuego destruyó unas 15.000 hectáreas.

Europa arde. La ola de calor provocó numerosos incendios y muertes en el Viejo Continente. Foto: AP.

Austria es otro de los países que se ven muy afectados, con valores cercanos a los 37° C, donde el lago Neusiedler, que limita con Hungría, se encuentra en su punto más bajo de caudal, desde el año 1965, cuando empezaron sus registros