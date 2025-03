¿Se terminó el calor en Buenos Aires? Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Abrupto fue el cambio de clima que se vivió en Buenos Aires durante los últimos días. Durante los días hábiles la sensación térmica llegó a los 47°, y al día siguiente hubo un fuerte cambio de temperaturas que se mantienen hasta el día de hoy. Pero, ¿va a volver el calor?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días

El ente, que regula el clima a nivel nacional, publicó su pronóstico a siete días y hay grandes novedades en las temperaturas que se vienen. Lo cierto es que la despedida del verano y la llegada del otoño está cada vez más cerca y se ve reflejada en los números anunciados.

Parque Cívico, otoño en Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Luego de una ola de calor que sufrieron los argentinos, el SMN confirmó que las altas temperaturas no estarán más en Buenos Aires durante los próximos 7 días y Meteored amplía ese augurio durante otra semana. Es decir, durante los próximos 14 días, no habrá calor fuerte. Si puede llegar a subir la temperatura unos grados, pero no llegará a los 30.

Argentina. El otoño comienza el 20 de marzo (AP/Archivo).

Clima de Buenos Aires durante los próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional