Estados Unidos: la policía detuvo a un sospechoso de haber filtrado documentos clasificados de defensa

Este jueves, Estados Unidos arrestó a una persona sospechosa de haber filtrado documentos de defensa nacional clasificados. Se trata de Jack Douglas Teixeira, de profesión aviador y miembro de la Guardia Nacional Aérea.

Joe Biden relativizó la filtración, sobre todo por los documentos en sí. Foto: AP / Alex Brandon.

La sospecha que pesa sobre Teixeira es de haber filtrado de forma online, decenas de documentos de alto contenido clasificado de la defensa. El arresto de este hombre lo confirmó el fiscal general del país, Merrick Garland.

Además, se supo que el aviador “fue arrestado sin incidentes” y deberá presentarse ante un tribunal en el Estado de Massachusetts. El cargo que pesa sobre él es el de extracción no autorizada de información clasificada de defensa nacional.

¿Qué se sabe acerca del detenido sospechoso de haber filtrado documentos clasificados de la defensa?

Los medios estadounidenses describen al detenido como un joven miembro de la Guardia Nacional Aérea. The New York Times identificó a Teixeira de 21 años y lo definió como líder de un grupo de chat donde se publicó la información en cuestión.

Tan solo horas atrás, el presidente Joe Biden había relativizado la gravedad del asunto: “No me preocupa la filtración. Me preocupa que haya ocurrido, pero no hay nada actual que yo sepa que tenga alguna consecuencia”.

Además, los propios medios de comunicación informaron que Teixeira habría participado de una sala de chat junto a otras 20 personas en Discord, que es una plataforma de redes sociales muy utilizada por los gamers.

El momento de la detención de Jack Douglas Teixeira. Foto: CNN

En esa misma plataforma, el sospechoso habría empezado a transmitir, desde el año pasado, información a través del chat.

¿De qué se trataban los documentos clasificados filtrados?

A partir de que se descubrió esta filtración, el Pentágono comenzó a acotar la cantidad de funcionarios que reciben información clasificada. Se supo que la filtración se descubrió la semana pasada.

Según la CNN, los documentos tendrían evaluaciones de inteligencia, tanto de aliados como de enemigos, y datos sobre el avance de la guerra entre Rusia y Ucrania.