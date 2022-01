El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó al presidente Alberto Fernández en su programa de televisión ante el cambio de postura de la Argentina frente a Venezuela.

Cabello le preguntó públicamente a Alberto Fernández: “¿El FMI presiona mucho?”. Esto se dio luego del reclamo que realizara Nicolás Maduro, mandatario de aquel país caribeño, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El reclamo de la Argentina a Venezuela que despertó la crítica de este país

Argentina le solicitó a Venezuela el martes pasado que enjuiciara a los violadores de los Derechos Humanos en este país del norte de América del Sur, ante lo cual surgió la reacción de Diosdado Cabello chicaneando a Alberto Fernández por el cambio de su postura.

Cabello expresó en forma irónica en su programa de televisión semanal “Con el mazo dando”: “El presidente Fernández exigió en la ONU respeto a los Derechos Humanos en Venezuela. Ay, Dios. Cuando uno ve esas cosas... ¿El Fondo Monetario Internacional presiona mucho? ¿El Banco Mundial presiona mucho, Presidente?”.

A continuación, también criticó a la gestión del expresidente Mauricio Macri: “A lo mejor, lo que hizo Macri con los Derechos Humanos de los Argentinos tendría muchas preocupaciones de Argentina. Digo yo, no sé”.

“Pero como no me puedo meter en los asuntos internos de ningún país, solo hago un comentario sano, porque a veces las buenas intenciones dejan sospecha”, lanzó el vicepresidente del PSUV.

El presidente Alberto Fernández ya había sido el foco de la crítica de Diosdado Cabello a principios de diciembre de 2020.

Cabe recordar que el pasado martes el Gobierno Nacional le reclamó a su par venezolano que se tomaran medidas contra aquellos que violan los Derechos Humanos en dicho país.

Este reclamo se dio en el contexto de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En la ONU, Argentina suele ser crítica del chavismo y el sandinismo tanto en Venezuela y Nicaragua debido a que, entre otras cuestiones, en este organismo participan varios países que integran el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, diferente es la postura que adopta la Argentina frente a la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se abstiene de hacer críticas a los regímenes de Venezuela y Nicaragua.

Puntualmente, los reclamos que realizó Argentina el martes pasado al gobierno de Nicolás Maduro fueron:

Cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos , incluyendo los procedimiento especiales relevantes, e implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada (Michelle Bachelet) en sus informes”.

Concretar el llamado de la Alta Comisionada a que se conduzcan a investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones de DDHH , se lleve a los perpetradores a la justicia y se garantice reparación adecuada a las víctimas.

Reforzar la cooperación existente con la oficina de la Alta Comisionada estableciendo una oficina permanente en el país , dotada de los recursos humanos y materiales que les permitan desarrollar sus tareas.

Ratificar convención internacional contra desapariciones forzadas.

Las otras críticas de Diosdado Cabello a Alberto Fernández

Pero la crítica emitida por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, no fue la primera que le realizó a Alberto Fernández desde que este último asumió la presidencia de nuestro país.

Ya en diciembre de 2020 Cabello había dicho: “El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa’ frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ‘¿Dios, para dónde van?’ Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner”.

Solo pasaron dos semanas de aquellos comentarios para que volviera a atacar: “Me hizo alguien un comentario... al Presidente de Argentina no le gusta que le digan que es tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura y su canciller cada vez que puede declara contra Venezuela. Ellos saben que aquí no hay una dictadura, aquí ganó un presidente como ganó él allá, y nosotros exigimos respeto”.

Diosdado Cabello ya había criticado a la gestión de Alberto Fernández en diciembre de 2020, refiriéndose a él como "tibio" en relación a su postura con Venezuela. Foto: AP

Para luego continuar: “Tiene la piel delicadita. Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. ¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y (Néstor) Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados, no por culpa de Venezuela, precisamente”.

En esa oportunidad, Diosdado Cabello cerró: “No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes”.