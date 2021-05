El embajador de España en Argentina Javier Sandomingo Núñez confirmó que, de aprobarse el uso de la vacuna Sputnik V desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno español habilitaría el ingreso de argentinos a quienes se inoculen con ella.

En una entrevista con TN, el embajador indicó: “El problema es que no es el gobierno español quien evalúa esto, es la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud. Desgraciadamente ninguna institución homologó la vacuna y no es política de España ir en contra de las normas de la Unión Europea”.

Sin embargo, si la OMS confirmara su uso, “no habría problema” para que los argentinos que recibieron la Sputnik V “puedan ingresar a España”. “Nos interesaría que la vacuna rusa sea aprobada ya que hay muchos extranjeros que llegan al país y están vacunados con la Sputnik. Los países europeos pueden permitir el ingreso si la vacuna está aprobada al menos por la OMS”, añadió.

Mientras que los argentinos, aunque tengan las dos dosis de la vacuna rusa, no pueden ingresar a España, el país abrirá sus fronteras a partir del 7 de junio para ciudadanos de otras naciones que cuenten con el plan completo, según confirmó el presidente Pedro Sánchez. La OMS ya aprobó las vacunas de Pfeizer, la AstraZeneca, la de Serum Institute of India, Janssen y Moderna, pero aún no la rusa.

El presidente Sánchez también confirmó que una vez que España llegue al 50% de inmunizados, comenzará a donar parte de las vacunas. En una reunión con Alberto Fernández, se analizó la posibilidad que Argentina reciba algunas de ellas.