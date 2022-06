WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas. Ya sea para mensajearse con la familia y amigos o por razones laborales, la app está presente en la gran mayoría de dispositivos. Es por eso que la novedad de WhatsApp Plus trae consigo nuevas herramientas para explotar al máximo la funcionalidad.

La nueva funcionalidad -que no se trata de una actualización, sino de una app que hay que bajar aparte- ofrece más posibilidades a los usuarios: entre ellas, más opciones de privacidad, nuevos emojis y una gran variedad de temas para personalizar los chats. Te contamos de qué se trata y cuáles son las ventajas y desventajas de contar con el programa no oficial.

WhatsApp Plus. Foto: Canalnet

Qué ofrece WhatsApp Plus vs. la versión original

Tiene un nuevo sistema de privacidad y seguridad

Brinda la posibilidad de configurar WhatsApp Plus con un modo “no molestar”

Oculta el estado de la conexión y las conversaciones.

Se puede bloquear o suspender el estado “visto por última vez”

Permite habilitar las notificaciones de eliminación automática.

Cuenta con la opción de programar mensajes e incluso determinar si aparece una marca de verificación azul en caso de que no haya respondido.

Se pueden recuperar las fotos que han sido eliminadas de un chat.

Tiene la posibilidad de cambiar el color de cada sección y descargar nuevos temas también.

Recibirás notificaciones cuando alguien vea tus historias

Las desventajas del programa no oficial

Antes de instalar la app es importante saber que si bien ofrece más opciones, WhatsApp Plus no es una versión original de la compañía, sino una aplicaicón desarrollada en pos de aplicar mejoras. Para instalarla, primero se debe borrar por completo la versión original de WhatsApp y todos sus datos.

También hay que tener en cuenta que Meta suele penalizar este tipo de descargas, por lo que la cuenta original puede ser suspendida temporalmente.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de la aplicación WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros e infringen nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, advierte la compañía en su sitio web.