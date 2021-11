Un hecho insólito se viralizó en las redes sociales en las últimas horas: un joven fue como testigo a la boda de su amigo y terminó casado con la novia. “Icardi”, le dijo en tono de broma Franco a Federico, el joven que se vio envuelto en un error de ANSES.

El posteo se hizo viral en Twitter después de que Florencia, la pareja del damnificado, publicara un chat con él donde le muestra una foto de la página del ente de seguridad social que lo muestran a Federico casado con la novia de Franco.

El chat entre Federico y la novia

La boda se celebró el 11 de noviembre, pero recién dos semanas después Federico se enteró del error de ANSES. La unión civil, que tuvo lugar en el Registro porteño ubicado en la calle Uruguay al 700, fue la primera del grupo de amigos que se realizó.

El testigo que se casó con la novia

De acuerdo al relato de Federico, contó que leyó bien los nombres de los involucrados, con los respectivos datos para que se conociera que estaban bien escritos. “Después, mi amigo firmó como casado y hasta ahí todo normal. Fue un civil común y corriente y ellos se fueron contentos con su libreta roja”, comentó en diálogo con Infobae.

Este miércoles fue cuando todo salió a luz después de que Franco le mandó un print de pantalla y el mensaje “¿Qué haces Icadi?”. “Pensé que me estaba haciendo una broma y no le presté demasiada atención. Siempre pensé que era un chiste y, de hecho, esa conversación que tuvimos murió ahí”, contó.

Franco le dijo "Icardi" a Federico

“Ayer, Franco me volvió a escribir y me dijo ‘quedate tranquilo que ya inicié el trámite y lo estamos solucionado”. Ahí fue cuando le respondo: ‘¿solucionando qué cosa?’. Y me explicó que ahora figuraba como un hombre casado por un error de la ANSES”, siguió.

Cuando volvió a leer el print de pantalla que le mandó su amigo, vio que efectivamente era la página de ANSES y que su nombre aparecía como cónyuge de la esposa de Franco. “Los datos estaban mal ligados. Esto solo pasa en Argentina”, completó.