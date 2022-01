Este viernes por la tarde sobre la Autopista Panamericana se regristó una secuencia de suma violencia entre un chofer de camión y un automovilista que discutían por un supuesto choque. Lo más impactante fue que el camionero quedó colgado del parabrisa del auto mientras el conductor circulaba en zig zag sobre la calzada y luego cae al asfalto.

La pelea y el momento en que el automivilista arrancó con el chofer agarrado del auto quedó registrado gracias a un testigo que circulaba por allí y detuvo su marcha para intervenir en la situación. El camionero se salvó de milagro de no haber sido atropellado sobre la calzada por el resto de los vehículos cuando cayó al suelo.

El incidente ocurrió sobre Panamericana a la altura de la calle Thames. El clip fue compartido a TN y La Gente por Víctor, un hombre que circulaba por ahí y se topó con una fuerte discusión en la colectora entre el camionero y el automovilista.

“En un momento este hombre arrancó y lo llevó arrastrado unos metros. El camionero iba colgado del limpiaparabrisas y le pegó patadas a la puerta. Fue una escena tremenda. En un momento cayó al piso. Los autos que venían atrás lo esquivaron y por suerte no lo atropellaron”, detalló.

El automovilista y el camionero terminaron a las piñas. Foto: Captura TN

El video muestra también a otros testigos que se acercaron a ver lo sucedido y le gritaban al automovilista: “¡Vos no podés manejar!”. En un momento el camionero también interviene y le grita: “¡Estás loco hermano, casi me matás!”. La pelea siguió y terminaron a las trompadas a la vista de todos. Según aseguró Víctor, pudieron llamar a la Policía, pero no sabe cómo terminó el asunto ya que una vez que se calmó continuó con su camino al igual que el resto de las personas presentes.