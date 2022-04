Este lunes se volvió viral el comentario de Josefina Macchi, una joven que se presentó en una entrevista de trabajo para una importante aerolínea internacional y reveló que fue discriminada por su físico. La joven contó en Twitter que no la tomaron para el puesto porque debía “bajar de peso” y los usuarios sumaron sus experiencias.

La tripulante de cabina se presentó en búsqueda de una bacante en Emirates Airlines y luego de realizar la primera prueba con mucha soltura, se sorprendió al no figurar entre las primeras preseleccionadas. Al consultar los motivos de la decisión, se llevó la cruda respuesta de la reclutadora, quien además le pidió: “No comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”.

Se recibió de tripulante de cabina y su sueño es empezar a volar. Foto: Twitter

El examen constaba de una muestra de conversación en inglés con una compañera, también aspirante al puesto laboral. Según reveló Josefina, su nivel en el idioma fue muy bueno, por lo que aquello no debía ser el inconveniente para ser desestimada en un principio y fue lo que más le llamó la atención.

“En la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra. Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite. TODO es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema”, comenzó en su hilo en la red social.

El caso de Josefina Macchi Foto: twitter

Y siguió: ”Al finalizar esa instancia, sacan a todos fuera del salón y luego la reclutadora dice que van a ingresar los números que ella mencione, entre ellos el mío. Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía NADA de inglés, por ende lo primero que pensé fue ‘uy, no quedé'”. Para su sorpresa, la joven con quien había compartido la prueba sí había pasado a la siguiente ronda, lo que la llevó a preguntarse los motivos de lo que ocurrió.

“Yo sabía que mi problema no fue el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable… ¿cual podría ser el problema?”, se preguntó y la desilución se la llevó al momento de hablar con la responsable de la empresa: “Me acerco y le pregunto ‘¿Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda’” a lo que me contesta: ‘Honestamente, necesitas que bajar de peso’”.

El hilo de Josefina Machci Foto: Twitter

Y cerró indignada: “Luego de eso vinieron los halagos de su parte ‘sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa’ y solo eso le importó”.

La joven tripulante de cabina hará una denuncia ante el INADI

Su hilo generó varias reacciones entre los usuarios y no taradó en volverse viral. Así mismo muchas otras chicas y chicos contaron sus experiencias con casos parecidos de ser discriminados en búsquedas laborales por su aspecto físico, lo que no es legal.

Ante la repercusión, la joven reveló que fue contactada por el INADI y en diálogo con Filo.News aseguró que presentará su caso ante el organismo: “Pensé en tomar una medida y es ahí donde voy a gestionar mi denuncia”.

Su experiencia se volvió viral Foto: Twitter

Así mismo lamentó que aún no recibió ningún tipo de contacto de parte de la areolínea ni de la agencia de person, y analizó: “Para ellos mi angustia debe ser absurda, ya que bajos sus estándares y estereotipos de belleza yo no cumplo con lo que buscan”.