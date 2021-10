Un adolescente de 16 años subió en las últimas horas dos videos extremadamente violentos donde se lo ve maltratando a su perro, tirándolo contra un sillón y luego propinándole piñas. A todo esto, se jactó de lo hecho en las redes sociales.

Este adolescente se grabó él mismo haciendo estos hechos atroces donde se lo ve pegándole salvajemente a su perro. Y a modo de burla, en uno de los videos se lo alcanza a escuchar diciendo: “cómo voy a disfrutar esto”, instantes antes de revolear al perro contra el sillón y empezar a pegarle con sus manos.

Más videos violentos

Pero el chico no solo subió este video. Sino que en otro se lo puede ver levantándolo, luego tirándolo al piso para empezar a pegarle patadas, al tiempo que le dice al perro: “qué hacés, eh, qué hacés. Ojo, eh”. En esa misma grabación, mantenía al animal aprisionado contra el suelo con una de sus manos.

Y en su perfil de Facebook, empezó a desafiar a las personas que se hicieron eco de los videos y decidieron intervenir para el rescate del perro maltratado. A lo que él respondió: “Hagan lo que hagan voy a seguir”.

Y en otra publicación siguió desafiando a los que se preocuparon por la salud del animal: “¿Más videos quieren? Tengo muchos que no vieron. ¿Se piensan que solo fue con perros?”, y acompañó este mensaje con una foto de un gato.

Los mensajes desafiantes

Las imágenes generaron tanto repudio que pronto diferentes personas decidieron intervenir en el asunto. A lo que el adolescente continuó burlándose de ellas, haciendo alusión de su inimputabilidad: “Gente, soy menor de edad para su información. Aunque logren hacer algo (lo dudo) no pasaré ni 1/4 de la condena. Y si me vienen a hablar de un psiquiátrico estaría de paso ahí. Como mucho un mes o dos con suerte. Y eso realmente no me importa”.

Los mensajes desafiantes que subió el adolescente en sus redes sociales. Facebook.

Y a este mensaje luego subió otro más redoblando la apuesta: “Buenos días pobres sabandijas. Cómo andan. Para su hermosa noticia estoy acá libre, feliz, sano y con todas mis redes. Jajaja”.

El perro fue rescatado

Mujeres pertenecientes a la organización “Abrigo animal San Roque” lograron rescatar al perro de los salvajes ataques de este chico y actualmente la mascota se encuentra sana y salva, junto a otra familia.

Luego hicieron la denuncia a la policía para que el caso sea judicializado. La custodia quedó a cargo de esta organización.

A su vez, convocaron una marcha para el domingo 31 de octubre a las 15.00 h. en Loma Hermosa, lugar donde ocurrieron los maltratos.