Sesiones ordinarias: los cambios de Alberto Fernández entre la primera apertura y la última

Alberto Fernández dio inicio a las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación para este 2023, el último de su mandato. En estos tres años de Gobierno que lleva adelante el Frente de Todos hubo muchas críticas y polémicas que se reflejaron en las distintas seremonias que apertura legislativa.

Del clamor popular que lo volvió Presidente, a los memes que se generan las redes sociales.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la apertura de sesiones legislativas 2022 Foto: Instagram

Pobreza e inflación marcaron el discurso de Alberto Fernández en su último discurso frente al Congreso de la Nación. Muy distinto a todas las promesas que fueron dichas en la primera apertura de sesiones en el año 2020 al ser problemas que ya existían pero no tuvieron solucion.

En esta ocasión hubo un gran ausente que no pasó desapercibido: es la primera vez que la Corte Suprema decide no asistir a la ceremonia. En las cuatro sillas que les correspondían, decidieron dejar una copia de la Constitución Nacional. Es una forma de “protesta” contra Cristina Fernández de Kirchner, sus causas y las permanentes amenazas de reforma e intervención de la Justicia.

Las cuatro sillas reservadas para los miembros de la Corte Superema en el Congreso de la Nación, vacías. Foto: Corta

El cambio en las calles después de tres años

El primero de marzo del año 2020 el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta fueron recibidos con la Plaza de los Dos Congresos llena de militantes del Frente de Todos. Allí estaba La Cámpora y los movimientos sociales.

Este año las calles de las mediaciones del Congreso se encuentran vacías y valladas. El “clamor” popular que lo eligió como mandatario de Argentina ya no existe. Incluso, dentro de la coalición gobernante, hay muchos sectores que creen que Alberto no debería volver a postularse como candidato en estas elecciones.

Así recibía la Plaza de los dos Congreso al Presidente Alberto Fernández en la primera apertura de sesiones ordinarias en el 2020. Foto: Instagram

La principal crítica que se le hace desde el kirchnerismo es que fue “tibio” y no cumplió con ninguna de las promesas de campaña.

Alberto decidió contestar sin mencionar a sus detractores. Esta “moderación” a la hora de gobernar, fue reivindicada por el mismo presidente en esta apertura de sesiones. Dijo que fue un valor de su mandato y dijo que “hizo de todo” pero que “no se lo cuentan a la sociedad”.

Estas últimas semanas hubo quienes dentro del kirchnerismo se preguntaron si la campaña de desprestigio al Presidente que lanzó Cristina no fue desmedida ya que puede volverles en contra en estas elecciones 2023. ¿Volvieron un meme a su propio candidato?

La (no) relación de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Todas las miradas estaban puestas en el reencuentro de los dos referentes del Frente de Todos en esta apertura de Sesiones Ordinarias. El saludo fue “frío” y rápido. Cristina salió de escena al instante y dejó que el mandatario salude a los Diputados que esperaban a la entrada del Congreso, mientras era acompañado por su nuevo Jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Luego volvieron a encontrarse dentro del resinto donde hubo una “situación” que llamó la atención. Alberto Fernández intentó servirle agua a la Vicepresidenta y esta se negó rotundamente.

Cristina y Alberto en la apertura de Sesiones Ordinarias 2023 Foto: Instagram

El clima entre la vice y el Presidente fue cambiando sesión a sesión. Su postura corporal y sus expresiones faciales eran unas en el año 2020 y son otras muy distintas en este 2023.

En la primera apertura de sesiones Alberto Fernández y Cristina Kirchner reían y se mostraban juntos. Hacían chistes y salían juntos a saludar a la militancia.

Hoy el diálogo esta cortado. No solo no se hablan en el cotidiano, tampoco cruzaron palabra durante la ceremonia. El trato es duro y se limita a lo mínimo a indispensable. Es que la discusión no solo abarca el balance de los tres años de gobierno, también es hacia futuro: la interna del Frente de Todos se recalienta cuanto más cerca estamos de las elecciones.

Aún no se sabe quienes serán los candidatos del Frente de Todos, pero desde el kirchnerismo le piden al Presidente que “se baje” y deje lugar a otros.

Las fotos año tras año de la apertura de sesiones del Frente de Todos

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la primera apertura de sesión legislativa del gobierno del Frente de Todos. Año 2020. Foto: Instagram

La relación de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la apertura de sesiones ordinarias del 2021 Foto: Instagram

Alberto Fernández y Cristina Kirchner sesiones legislativas del 2022 Foto: Instagram

Apertura de sesiones en el año 2023 (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico López Claro

Máximo Kirchner: el único diputado ausente en la sesión

Es el segundo año consecutivo en el cuál el hijo de la Vicepresidenta decida no hacerse presente en el acto institucional donde el mandatario da su discurso.

El dirigente de La Cámpora plantea un profundo desacuerdo con la firma del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).