¿Qué le pasó al piloto de la avioneta que se estrelló en San Fernando?

Continúa la conmoción por el accidente del avión privado que llegaba desde Punta del Este, Uruguay, y que terminó chocando en el Aeropuerto de San Fernando. En horas de la tarde, trascendió una versión sobre lo que podría haber pasado, aunque recién comienzan las pericias en el lugar y sobre la máquina.

Agustín Orforte, el copiloto, y Martín Fernández Loza, piloto | Gentileza

Tras el despiste, el avión se incrustó contra una casa en las inmediaciones del aeropuerto de San Fernando. Los fallecidos en el accidente resultaron el piloto y el copiloto: Martín Fernández Loza, de 44 años y Agustín Orforte, de 35. Eran los únicos tripulantes.

Qué le pasó al piloto

Si bien por el momento no se sabe cuál fue el problema que ocasionó el despiste, en TN se habló sobre el preocupante estado emocional de Fernández Loza, el piloto.

Según trascendió, la empresa para la cual trabajaba “lo despidió” cuando “volvía de Punta del Este”. Cabe recordar que la avioneta pertenecía a la familia de Jorge Brito, presidente de River, y en esta ocasión había sido alquilada a un tercero para realizar el vuelo a la ciudad esteña.

El avión era un Challenger 300 LV-GOK. El accidente se produjo cuando aterrizó entrando por cabecera 05 e hizo una excursión de pista. Tanto el vuelo de ida como de vuelta se habían realizado este miércoles.

El testimonio de una de las vecinas afectadas

Melanie, propietaria de la casa contra la que se estrelló el avión, habló con A24 sobre cómo vivieron el accidente. “La desesperación fue re fea, pensamos que nos íbamos a morir”, dijo la mujer.

“Lo que más me duele es que perdí las cosas de mi hijo, que me costaron tanto tenerlas. Si mi hermano no rompía la pared, nosotros no salíamos”, indicó.

La hija de otra de las vecinas afectadas comentó que sintió “un temblor” y “se escuchaban muchas explosiones”. “Había dos o tres garrafas en el patio y mi mamá estaba ahí. Volvió a ingresar cuando se dio cuenta que fue el avión el que se cayó. Pudo salir, rompieron la pared del fondo de mi casa. Es el mismo terreno pero está dividida la casa”, contó.

Y aseguró: “Se escuchaba el grito de auxilio. Fue desgarrador porque no sabía si era mi mamá. Se veía humo y explosiones. Yo salí a pedir auxilio. Según me contaron, era el piloto que estaba pidiendo auxilio. Estaban atrapados”.