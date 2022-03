El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, debutó en el Mundial de bridge, disputando ya dos de tres partidos de la primera ronda de la competición que se está disputando en Parma, Italia.

Los resultados que muestran el cuarto lugar clasificatorio obtenido por el equipo argentino. Foto: captura World Bridge Federation

Así, Macri debutó en el 45° World Teams Championships de Bridge, en la etapa que se llama “d’Orsi Trophy”, donde Argentina acabó cuarta en la ronda.

La dedicación de Macri al bridge

Durante esta etapa del torneo, Mauricio Macri disputó dos de los tres partidos en los que tuvo participación su equipo, el cual está integrado por Marco Bertagnoni, capitán, Héctor Camberos, Walter Fornasari, Pablo Lambardi, Carlos Lucena y Debra Hyatt, la coach.

De esta primera etapa de la competición, que se disputa entre el 27 de marzo al 9 de abril, clasifican ocho equipos a la etapa de knock out, por lo que el equipo del expresidente ya se aseguró el pase a la siguiente ronda.

Cabe mencionar que durante los tiempos de la reclusión por la pandemia de coronavirus más estrictos, Macri se dedicó a practicar el bridge en varias oportunidades, incluso entrenando a través de plataformas online.

A su vez, en esa época, el mayor objetivo de Macri era disputar la Copa América, en donde logró alcanzar las semifinales con el equipo MM. Y a posteriori disputó un campeonato sudamericano.

El bridge es un juego de naipes que se disputa con baraja francesa. Foto: BBC

E incluso su fallecido padre, Franco Macri, también compartía la misma pasión que su hijo por este juego, aunque Mauricio resaltó que él podría derrotarlo: “Seguro le ganaría al bridge, mi padre no jugaba nada bien. No supo manejar el poder y quiso cambiar las reglas del bridge, también. Quería imponer reglas que no existían”.

Actualmente, Mauricio Macri comparte el puesto 336° en el ranking mundial senior y se posiciona en el top 7 de la Argentina en la escala que lidera Walter Fornasari, que a su vez ocupa el puesto 217° del mundo.