A partir de este martes 10 de mayo y por tres días consecutivos, piqueteros harán diferentes tipos de marchas en todo el país reclamando “por trabajo genuino y mejoras salariales”. De todos modos, en lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, el compromiso de ellos es no cortar ni el Metrobús ni estacionar los micros en los que se transportarán sobre la avenida 9 de Julio.

El foco principal de las movilizaciones será “por trabajo genuino y mejoras salariales”.

Así, esta protesta, que tendrá foco en diferentes puntos de la Argentina, finalizará el jueves en Plaza de Mayo, donde se espera una presencia de más de 100.000 personas.

“Trabajo genuino y mejoras salariales”

Ese es el lema principal de la manifestación que incluye, a diferencia de otras oportunidades, a la Unidad Piquetera. “Esperamos que el Gobierno tome nota de la gravedad de la situación social”, remarcan ciertos referentes en diálogo con TN.

Entre ellos, la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia, manifestó: “No vemos que el Gobierno vaya a dar respuestas efectivas. No los vemos fortaleciendo el sector de las PyMEs, ni los vemos encarando iniciativas más masivas de creación de trabajos como puede ser un plan de creación de viviendas o de obras públicas. El pedido por el salario tiene que ver con recomponer los ingresos, están mostrando el deterioro de calidad de vida aún de quienes tienen un trabajo registrado”

A su vez, Marianela Navarro, representante de Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), comentó: “Es en contra de la pobreza y de la terrible pérdida del poder adquisitivo que no es controlado por el Estado, ya que no se han tomado medidas firmes para controlar la inflación”.

El pedido por más planes sociales

Uno de los pedidos que engloba a parte de las marchas es por más planes sociales. En ese sentido, Mónica Sulle, que es coordinadora nacional del MST-Teresa Vive, explicó su punto de vista: “No es asistencial lo que planteamos, planteamos un problema que es profundo y que es del modelo productivo. La Argentina es rica y está empobrecida por las políticas de ajuste. Queremos trabajo formal y un cambio estructural en las políticas económicas”.

Las manifestaciones se darán en diferentes puntos del país durante estos tres días de protesta.

Al mismo tiempo, Silvia Saravia indicó: “Como vemos que no hay perspectiva de que vaya a mejorar o a encaminarse, decimos que se tiene que reforzar la asistencia ante la emergencia. Por eso reclamamos que mejore la asistencia a comedores, que se reabra el Potenciar Trabajo porque hay un montón de gente que está en condiciones de ingresar al programa”.

Por su parte, Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero (PO), plantea: “El Gobierno mira la cifra de la inflación y parece que le resulta indiferente. Ya sabemos que cuando dicen que es un 6, en alimentos es un 9. Esto deja a mucha gente por debajo de la canasta de la indigencia”. Es por ello que, entre otras cuestiones, exige una apertura de nuevos planes en el Potenciar Trabajo.

Respecto de los objetivos principales que se intentarán visualizar con las manifestaciones, Saravia indicó: “De esta marcha esperamos que el Gobierno tome nota. Vienen con un discurso que se está creciendo y que se está recuperando el trabajo y eso no es así. No es lo que está pasando a la gente en los barrios y la inflación -que no terminan de contener- nos impacta a todos”.

Lo programado señala que este martes la movilización federal piquetera partirá desde distintos puntos del país, dando inicio de la misma con un acto en cada provincia donde haya manifestaciones. Y para el jueves 12 de mayo, las caravanas de las distintas provincias se reunirán al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires para terminar marchando hacia Plaza de Mayo, desde tres diferentes cabeceras (Once, Retiro y Constitución).

El Gobierno porteño contra el Nacional: “Nadie se comunicó para coordinar la manifestación”

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron la falta de comunicación por parte de su par nacional acerca de la Marcha Federal piquetera que se iniciará este mismo martes: “Todavía nadie se comunicó para coordinar la manifestación”.

Así, y a través de una conferencia de prensa, señalaron que “hay un problema de fondo que el Gobierno nacional no está asumiendo ni resolviendo”.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, manifestó que desde el Gobierno Nacional no se contactaron con el de Ciudad para coordinar las formas de abordar la Marcha Federal piquetera.

“Hasta hoy a la mañana (por este mismo martes) nadie del Gobierno nacional se comunicó para coordinar en conjunto esta manifestación que es un reclamo al Gobierno Nacional”, señaló Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad.

Y además, Miguel afirmó: “El gobierno nacional tiene que hacerse cargo de estas situaciones que genera su ineficacia en términos de resolver esos problemas de fondo”.