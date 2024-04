La moda de los pañales de tela: la forma de ahorrar a la hora de tener un bebé

Con una inflación de marzo del 11% y un acumulado del 287,9% en los últimos 12 meses, la situación económica para una familia en la Argentina se vuelve todo un desafío, más aún si se tiene un hijo recién nacido, por los gastos que conlleva.

Nadie puede negar la bendición que resulta traer una vida al mundo y poder criarla con amor, pero sí es necesario hacer bien las cuentas para saber si el presupuesto familiar alcanza para afrontar los gastos venideros.

Tener un bebé implica gastos que se pueden prever. Foto: Freepik

Inflación de marzo, el detalle

Ya conocido el dato de la inflación de marzo (11%) que se ubica dentro de los parámetros que había adelantado el Gobierno, el detalle de este número arroja lo siguiente:

Educación (52,7%) fue la división que mayor alza tuvo impulsada por el inicio de clases.

Comunicación (15,9%) también incrementó sus valores por encima de la media.

Vivienda con Agua, Electricidad, Gas y otros combustibles (13,3%) es uno de los puntos que más preocupa a los argentinos, con las subas de las tarifas.

Transporte (13%) sin el impacto de los aumentos que vendrán en la inflación del mes de abril.

También los rubros de Bebidas alcohólicas y tabaco (12,3%), Salud (12,2%) y Prendas y Calzado (10,9%) aumentaron en esos porcentajes.

Cómo criar a un bebé y llegar a fin de mes

Al desafío que implica la crianza de un bebé también hay que sumarle los gastos extras que eso conlleva y la planificación de los mismos para que la economía familiar no se descoloque demasiado.

En ese sentido, una de las alternativas a la hora de encarar los gastos radica en la ayuda que los flamantes padres puedan recibir de sus respectivas familias: “En verdad, la ayuda económica no es tanto en función del dinero, sino esto de prestar cosas”, afirma Juan C., que recientemente fue padre de Mora junto a su mujer Guadalupe.

En su relato, Juan explica que recibieron por parte de su mamá un carrito para trasladar a su hija y que “tiene todo lo que necesitamos para ella, al menos por unos meses más. Por otro lado, la hermana de Guada nos pasó de sus hijas pañales de tela, por eso no tuvimos que pagar nada y los estuvimos usando mucho”.

La ayuda de familiares y amigos resulta clave a la hora de criar un bebé. Foto: Freepik

“A su vez, muchos amigos y conocidos nos han ayudado un montón con ropita usada de sus bebés y cosas típicas de la familia. Otra movida importante que hicimos fue sacar un crédito Anses el año pasado, que nos permitió adelantarnos para comprar ciertas cosas para Mora”, comentaron.

Qué son los pañales de tela y por qué se usan

La utilización de los pañales de tela por parte de los padres con bebés recién nacidos es una tendencia que se está marcando más notoriamente en los últimos años.

“Es un poco por la crisis”, señala Claudio C., dueño de un negocio polirrubro en Caballito que vende tanto pañales descartables como estos de tela.

Según el propio Claudio afirma, “(los pañales de tela) no pueden eliminar la humedad de la piel del bebé así tan efectivamente como los descartables, pero igual muchas familias los eligen porque a la larga terminan siendo más económicos”.

Sin embargo, este limitante en cuanto a la absorción es crucial al momento de los cuidados, ya que si se los usa es muy importante cambiarlos rápidamente cuando están húmedos.

¿Ayudan a ahorrar los pañales de tela?

A la hora de explicar por el uso de este tipo de pañales de tela como algo distinto de los pañales descartables tradicionales, los papás de Mora comentaron: “Nosotros estamos usando un sistema híbrido con los pañales, por las noches usamos los descartables y durante el día los de tela. Yo (Guadalupe) ya venía averiguando cómo era esto de los pañales de tela, incluso mis hermanas y mis amigas venían recomendándomelos y me explicaron cómo se usan y cómo hay que lavarlos”.

La diferencia radica en lo descartable de uno con respecto del otro y, por lo tanto, en el consumo que se hace de ellos.

“La verdad es que los pañales de tela son una gran opción si uno está dispuesto a dedicarle un tiempito para lavarlos, no mucho, pero algo sí. En nuestro sistema híbrido estamos más o menos con 10 pañales y usamos entre cinco o seis pañales por día”, comentan.

A continuación, Guadalupe señaló que está pensando en comprar más pañales de tela por la llegada del invierno y que la ropa no se seca tan rápidamente como en verano, una vez que es lavada: “Generalmente, al día siguiente me quedan cuatro pañales y por eso tengo que lavar todos los días. Por eso estoy pensando en comprar más, para que me quede un stock más libre a mano”.

Cuánto cuestan los pañales de tela

“Cuestan $20.000 cada uno y vienen con un absorbente. Incluso se pueden comprar los absorbentes por separado, que creo que cuestan $5.000 cada uno. Lo bueno es que tiene una tela que se llama ‘siempre seca’ que si el bebé se hace pis, esa tela lo absorbe y no le deja paspada la cola”, explican los padres de Mora.

Y agregan: “Lo bueno de estos pañales es que vienen con tamaño ajustable y se van adaptando según el crecimiento del bebé, entonces te pueden llegar a durar hasta que deja los pañales, hasta los 2 ó 3 años de vida”.

Allí radica la razón de por qué estos pañales son más económicos, porque su vida útil es muchísimo más larga que la de un pañal descartable.

Los pañales de tela surgen como una opción de ahorro. Foto: Freepik

Otro de los puntos a tener en cuenta para el ahorro, según esta pareja, es saber en qué invertir y no precipitarse con las compras para el recién nacido: “Lo importante es no comprar de más cosas materiales que después no se usan. Como nos decía un vecino, lo que más necesita un bebé es el amor de sus padres”.

Se refirieron así a la emoción y el desafío que implica traer un hijo al mundo, y dieron sus consejos y parecer acerca de cómo hacer para que sus sueldos alcancen.