Josefina Macchi tiene 25 años y se graduó como Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) con un sueño: volar bien alto. La joven deseaba arrancar su carrera como azafata cuanto antes y fue a una entrevista laboral en la empresa Emirates Airlines. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

Tras una excelente perfomance, le avisaron que no quedó seleccionada. Macchi, sorprendida, decidió preguntar el motivo. Había sido la mejor en la exposición dentro de la entrevista grupal.

Se recibió de tripulante de cabina y su sueño es empezar a volar. Foto: Twitter

“Honestamente, necesitás bajar de peso”, respondieron desde la empresa. La reclutadora inmediatamente le pidió que no comentara esto, ya que, “no hablaba bien de la empresa”.

“Sólo eso le importó”, se lamentó Josefina en su cuenta de Twitter. El hilo donde describe esta historia se volvió viral, con miles de “me gusta”.

“Lloré después de que me digan ‘tenés que bajar de peso’. Me parece gravísimo. En el momento, uno no se da cuenta. Pensé ‘uy me lo dijo de onda’”, confesó la joven.

El hilo de Josefina Machci Foto: Twitter

Tarda en llegar pero al final hay recompensa

El gran apoyo en las redes sociales llenó de fuerza a Josefina Macchi para seguir su búsqueda. No podía renunciar tan facilmente a su sueño.

Emprendió un largo camino en el cuál hoy puede ver sus frutos. Sin modificar su aspecto físico, queriéndose y respetándose, la joven avanzó a paso firme y se convirtió en tripulante de Flybondi.

Josefina Macchi finalmente consiguió el empleo de sus sueños Foto: Instagram

“‘Persevera y triunfarás’ Dicen por ahí...”, dijo desde su cuenta de LinkedIn donde contó que quedó seleccionada por la empresa.

“Felicidades. Leí tu post hace un par de meses y me ocasionó indignación tu experiencia en ese proceso de selección. Se requiere ser valiente para perseverar en alcanzar tus sueños, y aún más para salir de tu zona de confort proporcionada por tu empleo anterior, e iniciar uno nuevo que ames mucho más. ¡Mucho éxito!”, escribió uno de sus seguidores.

“¡Felicidades, Josefina! Qué buen ejemplo de nunca bajar los brazos”, comentó otra usuaria.

Así la joven inicia una nueva etapa cargada de desafios.