Incendios en el delta: luego de seis meses de la presentación de la denuncia, siguen sin tener respuesta de la justicia

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional puso a disposición del Poder Judicial Federal de Entre Ríos, datos arrojados por los faros de conservación que permiten identificar con precisión la ubicación de los terrenos donde se inician los focos ígneos de los incendios en el Delta. Al recolectar los datos, presentaron la denuncia ante la justicia el 15 de julio de 2022.

Cómo sigue la situación por los incendios en el Delta del Paraná. Foto: @AmbienteNacion

En diálogo con Vía País, Sergio Federovisky, viceministro del Ministerio de Ambiente, detalló que para combatir las quemas intencionales: “Lo que podemos hacer es eventualmente recolectar evidencias y presentarnos a la justicia, que es lo que hemos hecho reiteradamente en relación con los incendios del Delta del Río Paraná ya desde 2020, el Ministerio de Ambiente ha presentado en varias ocasiones pruebas a los jueces federales de Entre Ríos para que identifiquen a los autores. Sin embargo, no hemos tenido respuesta”.

Continuó diciendo que, “Las respuestas están a la vista, no hay procesados, no hay perseguidos judicialmente. Fundamentalmente, no hay una respuesta desde la justicia, no hay una investigación como para desarticular una matriz de funcionamiento en el delta que utiliza el fuego para obtener beneficios particulares”.

La denuncia presentada en julio de 2022, aporta especificaciones técnicas del sistema de detección de fuego que emplea el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dependiente del Ministerio de Ambiente. A través de la georreferencia que brinda dicha tecnología, se pueden localizar con exactitud cuáles son los campos en donde se generan los focos ígneos, para luego conocer mediante los oficios judiciales la titularidad de dichos predios.

¿Cómo funcionan los faros de conservación?

Los faros de conservación, cuentan con torres de entre 30 y 40 metros de altura, con cámaras multiespectrales que permiten identificar humo y calor las 24 horas. Estas torres se vinculan a un software que localiza los focos de incendio con coordenadas geográficas e indican el lugar de ocurrencia, registran la hora exacta y emiten alertas que se envían a dos centros de monitoreo en tiempo real. Permiten, desplegar un plan de detección temprana, prevención y disuasión de incendios.

Ampliación de la denuncia judicial agosto 2022

Con el fin de que se avance en la identificación de los dueños de los campos en los que se registran los incendios, se buscó ampliar la denuncia judicial efectuada en julio del año pasado. De esta manera, se entregaron los registros de los faros de conservación del 15 de julio hasta agosto de 2022. Las alertas de focos de incendios emitidas aumentaron de 181 en mayo, a 269 en junio, para escalar a 237 en la primera quincena de julio de 2022.

¿Qué medidas tomaron desde el Ministerio para combatir los incendios forestales?

“Nuestra competencia real está asociada al combate de los incendios y eso lo hacemos, hoy tenemos la agrupación de medios aéreos más grande de la historia, contratado por el Estado Nacional, a través del Ministerio de Ambiente. Recientemente, trajimos y está operando un mega helicóptero canadiense. Nos dedicamos a desplegar recursos de materia de prevención, detección y combate contra los incendios forestales. Tenemos instaladas cámaras de detección de humo y calor que nunca antes se habían instalado en la Argentina para detección temprana y alerta de incendios. También contamos con drones contratados por el Ministerio de Ambiente también para la detección temprana”, detalló Federovisky sobre el operativo del manejo del fuego.

Agregó que, “Este plan es el que nosotros ejecutamos porque somos el organismo ejecutor del sistema nacional del manejo del fuego, nos corresponde realizar esta actividad, por supuesto coordinamos con los bomberos voluntarios y brigadistas forestales capacitados por el plan de manejo del fuego, también brigadistas de parques nacionales. Tenemos un plantel especializado en el tema que trabaja con esa finalidad”.