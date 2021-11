Con la idea de fomentar el conocimiento político en jóvenes de todo el mundo, desde el Vaticano, impulsado por el Papa Francisco, 50 chicos de 35 países fueron seleccionados para participar de un curso de formación política en Roma desde este jueves.

En el caso de América Latina, tendrá 22 participantes provenientes de Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil. Se eligieron a tres por cada uno de estos países. Además, habrá dos de Cuba, dos de Paraguay; mientras que habrá un representante de República Dominicana, Guatemala, México, Venezuela, Uruguay y Chile.

Fratelli Tutti, el programa que busca que los jóvenes se interioricen en el conocimiento político

Para la selección de estos jóvenes se tuvieron en cuenta a personas que hubieran desarrollado o estén desarrollando capacidad de impacto en sus comunidades, que hayan mostrado una apertura al otro y promuevan la cultura del encuentro.

Fratelli Tutti, así llamada por el título de la última encíclica del papa Francisco, será la escuela en donde se lleve a cabo este proyecto. Fue impulsada por Scholas Occurrentes y la Fundación Liderar con Sentido Común, que buscan darle forma a un nuevo proyecto educativo dirigido a menores de 30 años.

La lista de los 50 candidatos de todo el mundo

Los argentinos participantes del curso del Papa Francisco

Uno de los representantes argentinos será el chico de 18 años, Esteban Vaca. Vive en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires y estudió abogacía. “En su barrio se pasa hambre y no hay oportunidades de desarrollo laboral”, remarcó en un comunicado la escuela encargada de seleccionarlo.

Además, estarán Eyal Weintraub, un activista ambiental y estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y María Eugenia Solis Wahnish, quien fue una de las que respondió a la invitación del Papa de trabajar por una economía diferente mediante una red que enseña prácticas agrícolas ecológicas.

La escuela Fratelli Tutti

La institución fue promovida por el propio Francisco en busca de darles conocimientos a menores de 30 años en el mundo de la política. Hoy están al mando de la escuela José María del Corral, presidente de la fundación pontificia Scholas Occurrentes; Antonio Sola, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común, y Juan Ignacio Maquieyra, director la flamante entidad educativa.

En mayo de este año, cuando fue la presentación del establecimiento, el propio Papa se encargó de enmarcar el objetivo de la escuela y apuntó contra los actuales dirigentes políticos. “Cuando falta esta universalidad del amor, la política cae, se enferma, o se hace mala”, expresó.

El Papa Francisco: "La política es la forma más alta, más grande de la caridad" (Vincenzo PINTO / AFP).

“Cuando me preguntan “¿cómo está la política en el mundo?”, les digo: Miren dónde hay guerras, ahí existe la derrota de la política. Una política que no es capaz de dialogar para evitar una guerra, es una política derrotada, terminada. Ha perdido su vocación de unidad, de armonía, incluso con opiniones diferentes, por eso el diálogo es clave en la política, porque ahí se elaboran las cosas”, reflexionó.

Y completó: “La desconfianza en la política viene porque se la confunde con una empresa, donde se ve qué cosa no me sirve o cuánto me da. La política es caminar, es ver, sobre todo si en el camino se quema el político. Lo importante es llegar a esa unidad, porque la unidad es superior al conflicto”.