El Indec difundió datos del Censo 2022: hay 46.044.703 habitantes, menos de un millón de lo que se había dicho

Este martes, el Indec difundió nuevos datos del Censo 2022, cuyos primeros resultados se habían dado a conocer en mayo del año pasado y que distan notoriamente de los informados esta tarde. Según las nuevas cifras, en Argentina hay 46.082.160 habitantes, mientras que en un primer momento se había dicho que eran 47.327.407.

Los datos recientes especifican que el 51,76% son varones, el 48,22% mujeres y el 2,02% no respondió sobre esos géneros. Se preveía que la información fuera comunicada a los 90 días de las encuestas, es decir, el 18 de agosto pasado. No obstante, la fecha de entrega no se cumplió y recién esta semana se brindaron los resultados, que marcaron una diferencia de más de 1.200.000 de personas en comparación con lo anunciado el año pasado. Las cifras muestras que hay 17.780.210 viviendas particulares y 25.501 compartidas.

La explicación que dieron sobre la diferencia de personas es que “la primera vez se empleó la metodología de Censo de derecho, por la cual las personas se contabilizaron en su lugar de residencia habitual”. También señalaron que “en los diez censos anteriores se preguntaba quiénes eran las personas que habían pasado la noche anterior al relevamiento en su vivienda”.

Los que dio a conocer el Indec. Foto: Twitter

“Ese cambio, que se aplicó en base al criterio de comparabilidad establecido en las buenas prácticas estadísticas, es sustancial porque nos permite saber con más precisión, entre otros aspectos, cómo está distribuida la población y qué servicios demanda en cada área geográfica”, puntualizaron desde el Indec.

Y agregaron: “También nos eleva la vara a nivel institucional para que podamos dar pasos firmes y certeros que estén orientados al desarrollo de un Registro Estadístico de Población que integre de manera armonizada los nuevos datos censales con la información proveniente de registros administrativos. Dicho en otras palabras: planificar nuevas encuestas y censos con el uso de registros que ya existen en los ámbitos estatal y privado”.

“El Censo 2022 es inédito en términos operativos porque combinó el tradicional barrido territorial mediante entrevista con la modalidad digital de auto empadronamiento. Más de la mitad de la población de las viviendas distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio eligió censarse a través de la página web que creó especialmente el equipo de tecnología del Indec. La gran aceptación de esta innovación superó todas las expectativas y nos trazó un nítido horizonte de trabajo para los próximos años: crear nuevas herramientas digitales de autogestión para las personas y empresas que participan de nuestros censos, encuestas y estudios”, agregaron.

Qué explicación dieron sobre la demora

En relación a por qué no se publicaron los primeros resultados cuando se preveía, desde el Indec comunicaron que “tradicionalmente se utilizan las planillas resúmenes que elabora la estructura censal al finalizar la jornada del barrido” pero que “a diferencia de la información obtenida mediante las cédulas censales, los datos de las planillas resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el Instituto para la difusión de información estadística precisa”.

“La evaluación realizada sobre estas planillas de conteo rápido concluyó que, por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional”, señalaron.

Asimismo, mencionaron: “Con el fin de alcanzar los estándares requeridos para hacer públicos los resultados provisionales del Censo, el equipo técnico se encuentra trabajando directamente con la combinación de la información relevada en las cédulas censales y la base de datos del Censo digital. La prioridad del Indec es dar a conocer datos fidedignos y robustos y se prevé que esta tarea finalice en el transcurso del último trimestre del corriente año”.

“La digitalización de los cuestionarios que contienen la información completa de habitantes, hogares y viviendas avanza en tiempo y forma, de acuerdo con la planificación inicial”, concluyeron.